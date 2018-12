Stiri pe aceeasi tema

- Miscare surpriza, in Parlament. La doar o saptamana dupa ce au demisionat din grupul PSD, doi deputati, Mihai Mohaci și Mihai Popa, au revenit la partidul condus de Liviu Dragnea. Cei doi au fost vazuti, duminica, la biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de sedinta conducerii partidului.…

- Liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, a anuntat, luni, ca Mihai Mohaci si Mihai Popa s-au reintors in PSD. "Mihai Mohaci si Mihai Popa au facut cerere de reinscriere in PSD, ca urmare ei fac parte din grupul PSD", a spus Suciu. Pe 3 decembrie, presedintele Pro Romania, Victor Ponta,…

- Dupa ce PSD si ALDE au pierdut matematic majoritatea in Camera Deputatilor, ca urma a plecarii unor deputati de la PSD la Pro Romania, fostul premier Victor Ponta continua campania de trasferuri. Surse politice au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca in urmatoarele zile alti trei parlamentari…

- "'La ora actuala sunt parlamentari din Camera Deputaților, din partea altor partide, care deja au semnat adeziunea cu PSD-ul. Pe langa discuțiile pe care le avem cu minoritațile de foarte mulți ani și de asemenea, pe langa protocolul de colaborare parlamentara pe care il avem cu UDMR-ul. Astazi am…

- Liderul deputatilor PSD Daniel Suciu a declarat ca PSD-ALDE inca are majoritate parlamentara, amintind ca exista si un protocol de colaborare cu UDMR. Afirmatia vine in contextul demisiilor mai multor parlamentari social-democrati care ulterior s-au inscris in Pro Romania, potrivit Mediafax. „Majoritatea…

- Liderul deputatilor PSD Daniel Suciu a declarat, luni, ca alianța PSD-ALDE are înca majoritate parlamentara, precizând ca exista si un protocol de colaborare cu UDMR. Afirmațiile lui Suciu vin în contextul în care patru parlamentari au demisionat din partid.„Majoritatea…

- Fostul lider PSD Victor Ponta a anuntat ca patru deputatii PSD - Ion Mocioalca, Ion Spanu, Mihai Popa si Mihai Mohaci - au demisionat, alaturandu-se Pro Romania. Adevarata lovitura pentru PSD este faptul ca, prin aceaste mutari, Coalitia PSD-ALDE nu mai are majoritate in Camera Deputatilor.In…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, primește o lovitura grea dupa ce deputații PSD Ion Spanu, Mihai Valentin Popa, Ion Mocioalca, Mihai Mohaci au anunțat ca pleaca din PSD la partidul Pro Romania, condus de fostul președinte PSD Victor Ponta. In acest fel, Dragnea iși vede amenințata majoritatea din Parlament,…