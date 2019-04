Stiri pe aceeasi tema

- Doi Degeaba au fost trimisi de catre fanii iUmor direct in finala celui de-al saselea sezon, alaturi de George Tinta, Magdalena Chihaia, Irena Boclinca, Vasi Borcan, Varza, Florin Siriac și Adi Bobo

- Castigator iUMOR 2019Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continua in cel de-al șaselea sezon iUmor cautarea celor mai inedite numere de stand up, improvizație, magie sau mima. Alaturi de ei, in calitate de prezentatori, in acest sezon nou iUmor, vor fi Șerban Copoț și Dan Badea, ca de obicei, puși pe…

- George Ținta a fost trimis de fanii iUmor in finala din cel de-al șaselea sezon, alaturi de Magdalena Chihaia, Irena Boclinca, Vasi Borcan, Varza, Florin Siriac și Adi Bobo. Fost finalist in cel de-al doilea sezon al show-ului, George Ținta i-a mitraliat aseara pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac cu o…

- CASTIGATOR iUMOR 2019 Recent trecuți printr-o sesiune de "roast", jurații iUmor nu au scapat complet! Sambata, cei trei au intrat in vizorul unei copile de doar 9 ani! Invitat special in acest sezon, Doina Teodoru și-a adus și o versiune mai mica, dar cel puțin la fel de acida, in persoana…

- iUmor 2019. Magdalena Chihaia i-a cucerit și pe cei de acasa, astfel ca a fost votata și trimisa in finala din acest sezon, alaturi de Irena Boclinca, Vasi Borcan, Varza, Florin Siriac și Adi Bobo. Citeste si iUmor 6 aprilie 2019 online. Mihai Bendeac, in sicriu. Scene terifiante. "M-au bagat…

- Daniel Ilie aka Varza este al treilea concurent trimis de telespectatori in finala iUmor, din cel de-al șaselea sezon, alaturi de Vasi Borcan și Irena Boclinca. Un numar de stand-up susținut de Daniel Ilie...