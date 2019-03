Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Casatie egipteana a confirmat marti inscrierea a inca 145 de persoane pe o lista a ''teroristilor'', intre care doi cunoscuti prezentatori de televiziune apropiati Fratiei Musulmane si exilati in Turcia, potrivit unei surse judiciare, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Cea mai inalta…

- Procesul procurorului general, Augustin Lazar, cu Ministerul Justiției, in care se solicita suspendarea procedurii pentru revocarea sa din funcție, se afla in stare de amanare la Curtea de Apel Alba Iulia. Avocatul procurorului general a depus cererea de amanare in dosarul 3299/1/2018, motivand ca…

- Motivarea CCR contine date devastatoare legate de modul in care s-a infaptuit Justitia prin aplicarea protocoalelor secrete din 2009 si 2016 intre SRI si Ministerul Public si cum a ajuns Serviciul sa exercite atributii de cercetare penala in orice domeniu. Urmeaza 19 dintre cele mai grave abateri. 1.Inalta…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia va judeca in data de 19 martie dosarul in care procurorul general, Augustin Lazar, solicita suspendarea procedurii de revocare a sa din functie. Purtatorul de cuvant al instantei din Alba Iulia, Cosmin Muntean, a anuntat luni ca dosarul s-a reintors la CA…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit ca procesul in care procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a contestat propunerea de revocare din funcție emisa de ministrul Justiției se va judeca la Curtea de Apel Alba Iulia. Tudorel Toader a invocat exceptia necompetenței și a cerut ca procesul…

- Procurorul Ciprian Man, fostul șef al DNA Oradea, a fost audiat, joi, de catre procurorii secției de investigare a infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului General. Aceasta dupa ce judecatoarea Florica Roman de la Curtea de Apel Oradea i-a facut, in 2016, o plangere penala pentru…

- Fostul primar al Constantei a fugit din Romania, unde se afla sub control judiciar, pe 30 decembrie 2017. Radu Mazare a anuntat ca a solicitat azil politic in Madagascar, tara unde acesta are si unele afaceri.Citește și: SURSE - Crin Antonescu, scos din joc de Ludovic Orban: incepe RAZBOIUL…

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului DOLACHE DAMIAN judecator la Curtea de Apel Bucuresti sub aspectul savarsirii infractiunii…