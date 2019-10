Stiri pe aceeasi tema

- Prima data a intrat in vizorul politistilor in octombrie 2017, atunci cand a dat muzica la masina foarte tare, fapt ce a atras atentia politistilor. Acestia l-au identificat pe Gaina si l-au testat, alcoolemia in sange fiind de 1,35 la mie. Individul a ramas atunci fara permis, insa nu s-a linistit.…

- Dictionarul limbii engleze americane Merriam-Webster a adaugat o a patra definitie a cuvantului „they”, in ultima sa editie, anunța rador.ro.Citește și: Lovitura dura pentru Lucian Mindruța! Acuzat de raspandirea de știri false . Acesta a anuntat ca „they” poate fi acum folosit pentru…

- Cristi Borcea a dat o noua lovitura in afaceri. Valentina Pelinel, in vacanta la mare. Cu cine a fost surprinsa sotia lui Cristi Borcea FOTO "Ne dorim sa crestem afacerea, sa le oferim clientilor nostri servicii de inalta calitate si momente de neuitat. Vrem ca toti cei care ne calca…

- DNA a anunțat trimiterea la instanța a dosarului in care Sorin Blejnar, fostul președinte al ANAF, este trimis in judecata pentru luare de mita, alaturi de doi foști membri din conducerea Fiscului. In același dosar, soția lui Blejnar, Andreea Blejnar, este acuzata de complicitate la luare de mita. Faptele…

- Mobilizare de forțe vineri, in zona localitații timișene Tomnatic. Un barbat a pus pe jar pompierii, jandarmii și polițiștii dupa ce a anunțat la 112 ca soția lui a baut pastile și a plecat de acasa. Individul a fost insa amendat dupa ce s-a aflat ca este beat și ar fi uitat, de fapt, ca soția lui plecase…

- Tribunalul București are, pe rol, o contestație depusa de Liviu Dragnea și care vizeaza deciziile luate la Congres. Instanța ar fi trebuit sa valideze deciziile din Congresul din 29 iunie, dar validarea a fost amanata pe motivul existenței unei contestații a fostului lider PSD. Judecatorii au amanat…

- Din informatiile de pina acum, avem un Dinca din Caracal, om bogat, cu doua masini scumpe, casatorit de peste 40 de ani, cu 4 copii realizati, etc ! Un criminal nenorocit care a recunoscut doua crime ! Sigur sint mai multe ! Abia astept sa descopar trecutul acestui criminal satanist ! Sigur vom afla…

- Un echipaj SMURD a fost atacat cu toporul de un soț care iși batuse soția, la Iași. De fața cu polițiștii, individul a pus mana pe topor și a amenințat medicii, spargand apoi parbrizul autospecialei. Individul este cercetat in stare de libertate. Incidentul a avut loc in satul Zmeu, comuna Lungani,…