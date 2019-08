Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii de 3 si 4 ani au fost surprinsi de viitura, sambata, in zona Filipestii de Padure, in timp ce traversau raul Provita intr-o caruta, unul fiind salvat, iar celalalt este cautat de pompieri, informeaza IPJ Prahova, citat de Agerpres. "Filipestii de Padure, langa podul dintre satele Ditesti si…

- Un atelaj hipo in care se afla o familie din Filipeștii de Padure (mama, tatal și cei doi copii in varsta de 3 ani, respectiv 5 ani) a fost surprinsa de o viitura extrem de puternica, formata pe raul Provița in urma ploilor torențiale din ultimele ore și scurgerilor de apa de pe versanți. Potrivit Inspectoratului…

- O noua drama produsa de furia apelor in judetul Prahova. La Filipeștii de Padure, langa podul dintre satele Dițesti si Minieri, doi frați, baiat si fata, de 3 și 4 ani, care se aflau pe marginea apei, au fost luați de viitura raului Provița, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Prahova. Din…

- Ziarul Unirea Portret de salvator: Cine este subofițerul-erou de la ISU Alba care, in timpul liber, a intervenit in accidentul de la Meteș și a salvat victimele incarcerate Portret de salvator: Cine este subofițerul-erou de la ISU Alba care a intervenit in accidentul de la Meteș și a salvat victimele…

- Prezența de spirit a unui pompier cu experiența a limitat efectele unui incendiu izbucnit la un autoturism. S-a intamplat ieri, in cartierul Prundu din Pitești. Un autoturism, condus de un barbat, ce se afla in mers pe bulevardul Petrochimiștilor, a luat foc in dreptul unei biserici. Imediat, șoferul…

- In cursul zilei de 27 iunie a.c., in timp ce se indrepta spre casa cu familia, pe strada 1 Decembrie 1918 din Pitești, plutonierul adjutant Lacraru Constantin Sergiu a observat un barbat cazut in strada, in jurul caruia se stransese multa lume. Instinctul de salvator l-a indemnat sa acționeze imediat…

- Patru copii, dintre care cel mai mic are doar noua luni, iar cel mai mare este in varsta de sase ani au fost luati de viitura produsa in comuna prahoveana Jugureni, anunta Biroul de Presa al ISU Prahova.

- Patru copii, dintre care cel mai mic are doar noua luni, iar cel mai mare este in varsta de sase ani, au fost luati de viitura produsa in comuna prahoveana Jugureni, anunta Biroul de Presa al ISU Prahova. Unul dintre copii, o fetita de 3 ani, a fost gasit. I se fac manevre de resuscitare