Doi copii si o femeie au murit intoxicati in casa, la Craiova

- O tanara in varsta de 25 de ani și doi copii ai sai au fost gasiți fara suflare in locuința lor, din Craiova. Potrivit primelor informații, se pare ca cei trei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon de la un generator pe care il foloseau sa se incalzeasca.

- Doi copii de 10 ani si 15 ani si o femeie au murit in noaptea de duminica spre luni, cel mai probabil intoxicati cu fumul de la un generator, intr-o locuinta din Craiova. Alte trei persoane gasite in aceeasi camera au fost transportate la spital, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- O femeie a murit vineri, intr-un incendiu izbucnit in gospodaria sa din localitatea Stamate, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, fiind a sasea victima a focului, inregistrata de la...

- O femeie in varsta de 37 de ani, mama a trei copii, s-a stins din viața chiar sub privirile ingrozite ale micuților. Totul s-a petrecut chiar de Craciun, iar apropiații nu-și pot explica moartea acesteia, intrucat nu era cunoscuta cu probleme de sanatate.

- Trei frați cu varste cuprinse intre 10 luni și 4 ani au murit, in județul Mures, in urma unui incendiu. Se pare ca focul a izbucnit dupa ce din soba a sarit jar pe patul aflat foarte aproape.

- O mașina a intrat intr-un grup de elevi care traversau o strada, in nord-estul Chinei, lovind mai mulți dintre ei, potrivit imaginilor difuzate de presa chineza, scrie AFP, potrivit Hotnews. Cinci copii au murit și 18 au fost raniți. Drama ...

- O masina a intrat intr-un grup de elevi care traversau o strada, in nord-estul Chinei, lovindu-i pe mai multi dintre ei. Cinci copii au murit si 18 au fost raniti. Drama s-a produs la miezul noptii, in fata unei scoli elementare din orasul Huludao, in provincia Liaoning. Soferul a fost arestat. hotnews.ro

- Un microbuz cu 23 de persoane la bord si o Dacia 1300 in care se aflau sase persoane au fost implicate luni intr-un accident produs pe DN28B, drumul care leaga Botosani de Targu-Frumos. In urma impactului o femeie a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite. Accidentul s-a produs intre localitatile…