Doi copii sechestrați și abuzați sexual de același bărbat Doi minori dintr-un centru de plasament din Capitala ar fi fost sechestrați de un barbat și agresați sexual, acesta fiind reținut de polițiști, precizeaza surse judiciare pentru Mediafax. Unul dintre copii a fost inchis intr-o baraca din Calarași, iar celalalt a fost gasit in Sectorul 3 al Capitalei, citeaza Mediafax. Polițiștii Capitalei au fost sesizați cu privire la dispariția unui minor dintr-un centru de plasament, acesta nefiind insa la prima dispariție. Au plecat in cautarea unui minor, dar au gasit altul sechestrat Au plecat in cautarea unui minor, dar au gasit altul sechestrat Potrivit unor surse judiciare, echipajele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

