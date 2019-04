Doi copii rămaşi fără tată şi fără casă, în urma unui incendiu de la reşou Cel care a sunat la 112 si a anuntat incendiul a fost chiar fratele victimei, care locuieste alaturi. In urma primelor cercetari realizate de catre pompieri, se pare ca focul a pornit de la un aparat de gatit tip resou lasat nesupravegheat. „Incendiul a avut loc la o casa batraneasca la care s-a intervenit cu patru autospeciale pentru stingerea incendiilor, un echipaj de terapie intensiva si unul de prim ajutor. In urma incendiului a murit carbonizat un barbat in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

