- Imagini tragedie in Sambata Mare. O FAMILIE DISTRUSA. Doi copii de 11 luni si 5 ani au murit intr-un grav accident rutier. Mama si tatal lor in stare grava.FOTO Un grav accident rutier a avut loc sambata dimineața, la ieșire din Huedin, la Podul Vinerii, in județul Cluj. Doi copii, de 11 luni și 5 ani,…

