- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 31, in zona localitatii Bolintin Vale, judetul Giurgiu, circulatia este intrerupta pe ambele benzi, pe sensul spre Capitala, pentru cercetarea imprejurarilor producerii…

- O persoana a murit duminica intr-un accident produs in zona localitatii Podu Iloaiei, fiind implicate un motoscuter si un autoturism, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ultima ora: Razvan Lucescu va fi supus unei operații…

- O data cu sfarșitul saptamanii traficul rutier s-a intensificat pe Drumul Național 1, iar incidentele nu au intarziat sa apara. Astfel ca Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Prahova, pe DN1 Ploiesti – Brasov, din cauza unui accident in care au fost…

- O coloana de mașini de trei kilometri s-a format pe autostrada A1, in zona localitatii Soimuș din judetul Hunedoara, din cauza capacitatii reduse de preluare pe DN 76 a fluxului mare de autovehicule de pe autostrada. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca, la aceasta…

- Trei persoane au fost ranite, marți, dupa ce masina in care erau a fost lovita de un alt autoturism patruns pe contrasens, pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu. Traficul intre localitatile Caciulata si Brezoi este intrerupt, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Un barbat a murit și altul a fost ranit, sambata, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune la iesirea din municipiul Satu Mare, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), care precizeaza ca traficul rutier pe Drumul Național 19 (DN19) fiind blocat. "La iesirea…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, traficul rutier pe DNCB (centura capitalei) este restrictionat intre localitatile Berceni si Jilava din cauza unui accident rutier. Au fost implicate un autoturism si un autocamion. In urma evenimentului…

- Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre un autoturism si un microbuz de persoane, in judetul Arad.Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN79 E671 Arad ndash; Chisineu Cris, la kilometrul 10 100 de metri, in zona localitatii Zimandcuz judetul…