Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 17 ani a furat o masina in Elveția, la Berna, apoi a spart un baraj al politiei si a ajuns pana la urma intr-o prapastie. A scapat nevatamat. Baiatul, cunoscut cu antecedente de furt si violenta, a fost urmarit mai multti km in afara Bernei de exhipaje de politie, conducand haotic si cu…

- Autoritațile din Vrancea sunt in alerta dupa ce un șofer a sunat la 112 și a anunțat ca autobuzul pe care il conduce, și care are la bord 25 de persoane, a ramas blocat pe un drum, in panta. Șoferul autobuzului a fost cel care a alertat autoritațile, iar potrivit apelului la 112 este vorba despre un…

- Codul Portocaliu de ninsori abundente și viscol da peste cap traficul rutier in județul Ialomița. Pe toate drumurile județene și naționale se circula in condiții de iarna. La Grindu, pe DJ 203B, un microbuz in care se aflau 10 persoane a ramas blocat in nameți. La momentul de fața se intervine in zona…

- O femeie de 25 de ani va fi nevoita sa traiasca toata viața cu vina morții propriei sale fiice. Aceasta a parcat mașina cateva momente lasand-o singura pe micuța, iar cand s-a intors nu a mai gasit nici mașina, nici copilul. Aceasta a sunat disperata la poliție. Dupa cateva ore de cautari,…

- "Sper ca in anii care vor veni ai presedintiei voastre, tara dumneavoastra va participa activ la toate activitatile Consiliului Europei", a declarat Thorbjorn Jagland intr-o scrisoare adresata lui Vladimir Putin pentru a-l "felicita cu ocazia realegerii". "Rusia este un membru important…

- Serviciul autonom al Uber, care funcționeaza cu mașini fara șofer, a fost suspendat in Canada și SUA. Totul vine ca urmare a faptului ca una dintre mașini a dat peste o femeie pe strada, in Arizona. Citește și: Liviu Dragnea il CONTRAZICE pe Victor Ponta: neaga intalnirile de la SRI cu Laura…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut la o intersectie din sectorul 1. O masina a lovit violent doua autoturisme care se aflau la semafor. Doua femei aflat in masina parinsa la mijloc au fost ranite extrem de grav. Rudele disperate au venit imediat la fata locului. Toate cele patru victime…

- La sfarsitul saptamanii trecute au fost curatate strada Pacurari si Pasajul „Mihai Eminescu". Astazi este programat segmentul Podu Ros - Granit, pe bd. Socola, iar maine, cealalta parte a bulevardului, de la Granit spre Podu Ros. „Politia Locala supravegheaza zonele in care intervin utilitarele societatilor…

- Sediul Primariei Ramnicu Sarat, cladire veche de peste 100 de ani, s-a degradat vizibil iar bucați de tencuiala au inceput sa se desprinda din pereți. Accesul pe intrarea principala a fost blocat, temporar, pana cand angajații ADP au indepartat pericolul. Autoritațile spun ca trebuie urgentate lucrarile…

- O femeie din Fagaraș și fiul ei de 6 ani, au fost gasiți fara suflare, joi seara, in casa in care locuiau, din apropierea orașului german Frankfurt. Cei doi s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragica descoperire a fost facuta chiar de soțul femeii, conform surorii lui. „Fratele meu, cand a venit de…

- Descoperire socanta sub o masina, in plina iarna, in Leeds, West Yorkshire. O navetista a crezut ca nu vede bine, in timp ce se ducea la munca. In dimineata respectiva, temperaturile erau nemiloase. Termometrul inregistra multe grade sub zero. Cu toate astea, politia a emis un mesaj catre populatie…

- Doi agenți de paza au fost gasiți la primele ore ale dimineții, fara suflare de catre colegii lor. La fața locului au sosit doua echipaje SMURD care, din pacate, n-au mai putut face nimic, doar au constatat ca cei doi erau morti.

- Un copil de aproximativ trei ani și o femeie au fost gasiți morți, luni dupa-amiaza, cu gatul taiat intr-o casa cuprinsa de incendiu in orașul bacauan Targu Ocna. Trupurile celor doua victime au fost scoase din locuința de catre vecini inainte ca pompierii, solicitați la numarul de urgența 112, sa ajunga…

- Viscolul si ninsoarea pun probleme pe mai multe drumuri din judetul Constanta. Autoritatile au luat deja decizia inchiderii circulatiei pe un drum comunal iar pe alte drumuri nationale s a decis impunerea restrictiei de trafic. Pe DN22 Constanta Tulcea se circula in conditii de iarna. Din cauza stratului…

- Noua elevi au murit si alti cel putin 20 au fost raniti dupa ce o masina a intrat sambata in zidul unei scoli din statul Bihar din estul Indiei, a anuntat politia, potrivit dpa. Cursurile tocmai se incheiasera, iar elevii plecau spre casa cand o masina sport (SUV) care mergea cu…

- Autoritatile ar trebui sa ia in calcul montarea unei bariere la trecerea peste calea ferata de la Cozmesti, catre Stolniceni Prajescu. Aici, ieri, doi soti din Bacau, in varsta de 58 de ani, au murit dupa ce au traversat calea ferata, desi luminile si suntele de avertizare ale instalatiei feroviare…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- Cel puțin 29 de oameni, trecuți pe lista morții in razboiul drogurilor din Dublin. O grupare de crima organizata care activeaza la nivel internațional, condusa de un traficant de droguri din Dublin, vrea sa anihileze o banda rivala din capitala Irlandei. Cel puțin 29 de oameni au aflat ca au numele…

- Rudele si prietenii celor disparuti au protestat, saptamana trecuta, la Napoli, cerand raspunsuri autoritatilor mexicane in legatura cu soarta celor trei.Autoritatile mexicane au transmis ca ancheta se desfasoara in cooperare cu diplomatii italieni.Nivelul criminalitatii in Mexic…

- Primaria Iasi vrea sa cumpere sute de camere video cu 55 de milioane de lei, acestea urmand sa fie amplasate in parcuri, piete aglomerate, spitale, scoli si zone de agrement. Autoritatile urmaresc reducerea infractionalitatii si a timpilor de interventie. Reprezentantii municipalitatii…

- Polițiștii de frontiera au depistat in trafic un autoturism Audi A6 Allroad ce figureaza ca fiind furat din Germania. Luni, 12 februarie a.c., in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș a oprit pentru control, in localitatea Negrești Oaș, un autoturism marca…

- Registrul Auto Roman respinge informatiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR si DRPCIV ar dori sa introduca o prevedere legala, prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendata sau expirata, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili de inchisoare prin intocmirea…

- Autoritatile i-au gasit fiul lui Rani Ullyett inecat la Calais, dupa ce baiatul de 28 de ani fusese dat disparut de mai mult timp. Corpul omului era in stare de descompunere, foarte putine detalii ii...

- UPDATE: Ulterior s-a aflat ca este vorba despre un localnic, mai exact un barbat in varsta de 42 de ani, din localitatea Covasanț și care, pe fondul unei certe violente cu nevasta, ce se pare ca nu fusese de acord cu faptul ca soțul cumparase un TIR, a hotarat sa termine cu lumea aceasta și a plonjat…

- O femeie a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost proiectata dintr-o mașina lovita de tren in Satu Mare. Din primele informații, victima este in stare grava. Accidentul a avut loc, marți dimineața, intre orașul Tașnad și localitatea Cig, județul Satu Mare. O șoferița nu ar fi oprit la trecerea la…

- Barry si Honey Sherman, cei doi miliardari gasiți morți in Canada, au fost uciși. Medicii legiști au stabilit in urma autopsiilor ca soții au fost strangulați. Dezvaluirea contureaza acum mai mult ipoteza avansata de detectivii particulari, angajați de copiii cuplului, in cazul morții suspecte. Procurorii…

- Incidentul rutier a avut loc pe drumul care duce spre Hotelul Intercontinental din Davos. Un agent de politie dirija circulatia in asteptarea convoiului presedintelui Donald Trump. Politistul a incercat sa opreasca un vehicul alb marca BMW, neinscriptionat, dar soferul masinii a accelerat, lovindu-l…

- Cel puțin 15 persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in mulțimea aflata pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro in Brazilia. Autoritațile braziliene au anunțat ca nu a fost vorba de un atac terorist, scrie libertatea.ro.

- Un barbat in varsta de 68 de ani a fost gasit fara viața, joi seara, in mașina sa, parcata intr-un garaj din cartierul Micro 3. Descoperirea a fost facuta de rudele sale. Rudele l-au sunat pe telefonul mobil și s-au alertat dupa ce acesta nici nu venea acasa și nici nu raspundea la telefon. Cand au…

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie. Imaginile cu pietoni raniti intinsi pe trotuar au reamintit de atacuri teroriste,…

- O mașina marca Fiat Punto care figura ca „bun pentru confiscare” in bazele de date a fost descoperita la frontiera Nadlac de pe autostrada in urma controlului. In autoturism se aflau un barbat in varsta de 39 de ani, domiciliat pe raza județului Galați – șoferul autovehiculului – și un tanar de 21…

- Strada principala din orasul Balți testeaza nervii șoferilor. Autoritațile au inceput reparațiile, doar ca lucrarile au fost stopate. Responsabilii dau vina pe condițiile meteo nefavorabile.Așa arata cea mai aglomerata porțiune de drum de pe strada principala din oraș.

- Autoritațile locale din Turburea sunt acuzate, pe o rețea de socializare, de cetațeni ai localitații, ca, in loc sa duca gunoaiele la Salubris Jupanești, ori la Polaris, le arunca direct pe malul raului care traverseaza comuna. Gunoaiele respective ar fi colectate periodic de la cetațeni intr-o…

- Cu o luna in urma, Libertatea a aratat ca o mașina a plecat cu numere false din curtea RAR Voluntari . Sesizarea noastra catre Guvern și Ministerul de Interne a ramas fara raspuns. Facem acum dovada cum un numar de inmatriculare este plimbat de la o mașina la alta, intr-o hora a evaziunii fiscale care…

- Un caz șocant a ieșit la iveala în orașul Oleksandria, din Ucraina. Polițiștii au gasit doi bebeluși înghețați de vii, în congelatorul unei case. Din primele investigații, cei doi copii par sa fi fost nascuți la aproximativ un an distanța, scrie Mirror. Principala…

- Un copil de doar 9 ani din Satu Mare a ramas fara picior, dupa un accident la vanatoare. Se pare ca o arma s-a descarcat in masina in care se afla baiatul. Medicii au fost nevoiți sa ii amputeze piciorul. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a petrecut accidentul.…

- Principala problema identificata de catre reprezentanții primariei o reprezinta nerespectarea programului de catre comercianții care au inchiriat casuțele in Centrul Civic pe perioada sarbatorilor. ”Din nefericire, nu a fost un inceput corespunzator. Comercianții au crezut ca iau doar partea plina.…

- Un vehicul al politiei, parcat in fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca in urma exploziei nu s-au inregistrat raniti, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari…

- In prima zi de Craciun, pe 25 decembrie, soții Maleon au fost gasiți fara suflare in casa lor. Rudele ii așteptau la masa și, fiindca aceștia nu au mai aparut, au mers sa ii viziteze sa vada daca totul este bine. Cei doi au fost gasiți fara suflare și paramedicii au putut doar sa constate decesul.