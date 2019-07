Doi copii de şapte, respectiv nouă ani au fost salvaţi de la înec Un echipaj de terapie intensiva mobila din cadrul SMURD a fost solicitat sa intervina, sambata, pentru salvarea de la inec a doi copii de sapte, respectiv noua ani, care se aflau la circa 700 de metri in aval de podul CET care traverseaza raul Barlad in municipiul Vaslui.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, echipajele de interventie au gasit la fata locului doi copii care fusesera deja scosi din rau de catre alti doi minori, in varsta de aproximativ 15 ani.



"Copiii cazuti in raul Barlad erau doi frati cu varste de sapte, respectiv… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

