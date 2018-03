Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care transporta componentele unui microbuz marca Mercedes Sprinter, autovehicul ce figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere…

- Mascatii care au speriat intreaga familie a unui profesor din Bucuresti au facut prapad, informeaza Romania TV. Viitorul socru al barbatului a fost agresat si a obtinut certificat medico-legal. Batranul, in varsta de aproape 70 de ani, a fost lovit cu un corp dur, au conchis medicii legisti.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat și confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei, la frontiera verde și in PTF, cantitatea de 15.850 pachete cu țigari de proveniența ucraineana. In unul dintre cazuri, țigarile urmau sa fie transportate catre interiorul…

- Politistii din Valea Calugareasca au depistat 5 tone de alcool si 6 instalatii artizanale de fabricare ilegala a alcoolului in urma perchezitiilor efectuate marti in 9 locatii, la locuintele unor persoane banuite de producerea, comercializarea si detinerea de alcool in afara unui antrepozit fiscal…

- Zeci de parfumuri susceptibile a fi contrafacute si peste 120 grame bijuterii din metal galben fara documente legale, au fost confiscate in P.T.F. Vama Veche Potrivit Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean roman care a incercat sa introduca ilegal…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit și ridicat in vederea continuarii cercetarilor componentele de la 6 motociclete, precum și un scuter, care figurau in bazele de date ca fiind furate din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 07.00, in Punctul de…

- Politistii nemteni cauta un barbat de 30 de ani, din municipiul Roman, banuit de comiterea unei infractiuni cu privire la viata si integritatea corporala a unei persoane, in dupa amiaza zilei de 23 februarie a.c.Mai exact suspectul si a aruncat tatal de la etajul al treilea al blocului in care locuieste.…

- Un șofer din Olanda a fost prins de polițiștii germani cu o adevarata avere ascunsa in rezervrul mașinii. Barbatul avea nu mai puțin de 770.000 de euro, infașurați in pungi de plastic, puși in rezervorul mașinii. Barbatul a fost prins in timp ce incerca sa treaca frontiera cu Germania. In timpul unei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat cinci persoane din Irak si Iran care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse printre bagajele unei remorci atasate unei autoutilitare. In aceasta dimineata, in jurul orei 01.38, la Punctul…

- Haine, incaltaminte si parfumuri in valoare de peste 260 de mii de lei, susceptibile de a fi contrafacute sub marci internationale, au fost confiscate de politistii de frontiera giurgiuveni de la un cetatean turc si o femeie cu cetatenie romana, care incercau sa le introduca ilegal in tara, se arata…

- Un numar de 23 de pacienti, majoritatea copii, au fost diagnosticati cu rujeola in judetul Prahova saptamana trecuta, iar cinci dintre bolnavi fusesera vaccinati anterior impotriva bolii, conform datelor facute publice marti de Directia judeteana de Sanatate Publica. Potrivit unui comunicat dat publicitatii…

- Politistii din Prahova care au intrat in forta din greseala in apartamentul unor batrani nevinovati spun ca aveau mandat de perchezitie pentru trei adrese din Bucuresti. Eroarea s-ar fi produs din cauza coordonatelor GPS oferite de Directia de Operatiuni Speciale, care avea in supraveghere telefonul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita, impreuna cu inspectorii vamali, au descoperit 15.400 tigarete de provenienta R. Moldova, ascunse in locuri special...

- Calatorie intrerupta pentru un barbat de 48 de ani din Mehedinți, in Vama Cenad. Acesta a fost reținut de polițiștii de frontiera, dupa ce aceștia au aflat ca e urmarit pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea. Totul dupa ce a fost condamnat pentru conducere fara permis și fals privind identitatea.

- Politistii de frontiera au constatat, in 2017, aproape 16.600 de fapte ilegale, dintre care 8.436 de infractiuni si 8.155 de contraventii, potrivit bilantului Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, prezentat joi de seful institutiei, Ioan Buda. "Cele mai multe infractiuni descoperite…

- Politistii de la imigrari au depistat, in 2017, 515 straini care desfasurau activitati lucrative fara forme legale, 3.580 care nu mai aveau drept de sedere, fiind emise 1.468 de decizii de returnare, iar 502 persoane au fost indepartate sub escorta. "Evaluarea activitatilor politistilor de imigrari…

- Polițiștii efectueaza, in aceasta dimineata, 22 percheziții in Dambovița, Ilfov, Giurgiu, Argeș și Prahova, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscala și spalare a banilor. Polițiști din cadrul ...

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Afganistan, solicitant de azil in Romania, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. S-a intamplat seara trecuta, in jurul orei 23.00. Politistii au depistat pe raza localitații de frontiera Jimbolia, la aproximativ 100 de metri…

- Cu bebelușul abia nascut, o femeie de 26 de ani din Mureș pornit-o la drum spre Ungaria. In lipsa unor documente care sa-i permita sa-și scoata legal copilașul din țara, tanara mama l-a ascuns sub…propria fusta. Polițiștii de frontiera oradeni au demascat incercarea de trecere frauduloasa a graniței…

- Un adolescent de 16 ani a fost prins de polițiștii de frontiera de la Socol, județul Caraș-Severin, in timp ce incerca sa introduca ilegal, țigari de contrabanda in tara. Seara trecuta, in jurul orei 20.30, politistii de frontiera au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte o persoana…

- Polițiștii de frontiera împreuna cu inspectorii vamali au deconspirat o tentativa de trecere ilegala peste frontiera aeriana a unor produse anabolizante. Cazul a fost înregistrat ieri, 9 februarie, pe sensul de ieșire din R.Moldova la Aeroportul Internațional Chișinau.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak au depistat un autoturism marca BMW X5 in valoare de 13.000 de euro, cautat pentru confiscare de autoritatile din Marea Britanie. In data de 04.02.2018, ora 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac -Nagylak,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, un cetatean pakistanez care a incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde.Persoana in cauza a fost predata autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…

- Un conflict violent a avut loc intre forțele poliției de frontiera și contrabandiști. Aceștia din urma au amenințat un echipaj cu incendierea. Unul dintre polițiști a suferit contuzii la nivelul feței și un traumatism cranio-cerebral. Atacatorii au fost opriți cu focuri de arma.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 19 ani, din municipiul Buzau, ce este banuit de inselaciune. Acesta ar fi postat pe un site de anunturi o oferta falsa privind inchirierea unei cabane intr-o statiune turistica din judetul…

- Ivanciu Corcioveiu, galateanul din Chiraftei care, fara a avea permis, a omorat doi copii cu masina si apoi a fugit din tara a recidivat. E acuzat ca a furat lemne si ca a tractat lemnele furate conducand masina, cel mai probabil alaturi de sotia lui, fara a avea permis. ”Politistii din comuna Mastacani…

- Politiștii de frontiera din Brinza au documentat un cetațean moldovean care a neglijat regulile de aflare in zona de frontiera si a sfidat legislatia nationala privind interdictia oricarui tip de pescuit pe lacul Beleu, aflat sub protecția rezervatiei de stat „Prutul de Jos”. Tinarul de 27 de ani, locuitor…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in urma unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 4.800 pachete cu țigari de proveniența ucraineana și au reținut un cetațean ucrainean, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda și trecere frauduloasa…

- Polițiștii de frontiera din Direcția regionala Nord documenteaza trei cetațeni moldoveni, pe numele acestora existând banuiala rezonabila ca ar fi implicați în acțiuni de braconaj cinegetic în zona de frontiera. În baza informațiilor acumulate pe doua procese contravenționale…

- Un cetatean slovac, urmarit international pentru inselaciune, a fost depistat de politistii din Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, si urmeaza sa fie predat autoritatilor din tara natala. Potrivit unui comunicat IGPR remis miercuri…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 1.000 pachete, in valoare de 11.700, ce urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere. In data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 20.30, un echipaj…

- Politistii din Prahova s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar de cercetare penala pe numele Martei Coman, doctorita de la Spitalul Orasanesc Baicoi care a refuzat inexplicabil internarea unei paciente.

- Un barbat din comuna Siminicea, judetul Suceava, a reusit sa faca o adevarata telenovela. Dupa ce si-a dus amanta acasa sub pretextul ca e o verisoara, barbatul a sunat la 112 pentru a reclama ca politistii au rapit-o pe cea cu care avea relatii extraconjugale.

- Pâna pe 16 ianuarie curent, familiile cu copii si persoanele cu nevoi speciale vor trece frontiera prin banda destinata Corpului Diplomatic. Pentru informarea participanților la trafic au fost instalate panouri ce indica direcția de deplasare. Actiunea face parte din setul de masuri…

- Polițiștii de frontiera de la Halmeu au descoperit sute de mii de pachete de țigari de contrabanda. Țigarile proveneau din Ucraina și erau ascunse in cutii cu fulgi de cereale din ovaz din Rusia. Polițiștii de frontiera satmareni de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu au oprit la intrarea in țara…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, trei cetateni chinezi, care au incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde.Persoanele in cauza au fost predate autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…

- Polițiștii de frontiera și militarii hușeni au oferit daruri de Craciun mai multor copii și batrani din satele de pe Valea Prutului. Cu cateva zile inainte de Craciun, așa cum procedeaza an de an, polițiștii de frontiera au vrut sa faca o bucurie semenilor mai puțin norocoși. “Batrani singuri, lipsiți…

- Politisti specializati in arme, explozivi si substante periculoase ai IPJ Prahova efectueaza joi opt perchezitii domiciliare in municipiul Campina, la persoane banuite ca ar fi efectuat...

- De Craciun, romanii se intorc din strainatate, pentru a-si petrece aceste zile impreuna cu familia si rudele, dar si cetateni straini care doresc sa-si petreaca zilele de vacanta in Romania. Ca in fiecare an, in luna decembrie, in punctele de trecere ale frontierei din sud-vestul țarii, se prefigureaza…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectueaza cercetari cu privire la trei cetateni ucraineni, care au fost identificati la controlul de frontiera la volanul unor autoturisme marca BMW X5, care nu figurau ca fiind inregistrate si aveau placute si certificate…

- Polițiștii constanțeni au desfașurat o serie de percheziții la perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Împrietenire”. 15 persoane au fost reținute.”La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanța, cu suportul…

- O grupare specializata in traficul de migranti a fost destructurata de politistii de frontiera din Timis. Implicati erau mai mulți cetateni din Romania, Suedia si Siria. Politistii de frontiera au stat cu ochii pe ei de la inceputul lunii octombrie. Pe timpul investigatiilor, oamenii legii au stabilit…

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat in primele 11 luni ale acestui an peste 768.000 de pachete de tigari, in valoare de aproximativ 8 milioane de lei, a declarat intr-o conferinta de presa, marti, seful Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, comisar-sef Cezar Calin…

- Polițiștii de imigrari din Bistrița-Nasaud au refuzat prelungirea dreptului de ședere unui cetațean turc in urma constatarii casatoriei de conveniența cu o romanca de 41 de ani. Pe numele sau a fost emisa decizie de returnare prin care este obligat sa paraseasca țara in 30 de zile.

- Polițiștii de frontiera din Moldova și Ucraina au inceput paza și patrularea comuna a sectorului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. Acest lucru a fost comunicat de catre Serviciul de Stat pentru Graniceri al Ucrainei, care a mai menționat ca polițiștii de frontiera din Direcția regionala Nord,…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au detectat, cu ajutorul echipamentelor de supraveghere, pe directia localitatii Dumbraveni, un grup de persoane care se deplasa dinspre teritoriul Bulgariei spre interiorul tarii. "La nivelul…