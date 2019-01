Doi minori s-au gandit sa imbine "tradițiile" romanești, acelea cu care ne mandrim, cu acelea care ne-au facut o faima proasta in toata lumea. Ei au decis sa mearga cu colindatul, dar nu le-au fost de ajuns ce primeau de la gazde, astfel ca, atunci cand au prins momentul, au șutit un telefon lasat nesupravegheat de o gazda, informeaza bihoreanul.ro. Potrivit unui comunicat transmis joi, de Politia Bihor, incidentul s-a produs chiar in ajun de Anul nou, adica pe 31 decembrie 2018, in jurul orei 15.40. Hoții au fost prinși Fapta a fost sesizata prin 112, de o femeie din Vadu Crișului, care le-a…