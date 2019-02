Doi copii au murit, după ce televizorul din camera lor a explodat Micuții s-au intoxicat cu monoxid de carbon, iar intreaga casa a luat foc. Vecinii au observat imediat flacarile, au sunat la 112, iar la fața locului au venit pompierii și medicii. Fratii au fost transportati la spital, insa la scurt timp s-au stins. Cand a explodat televizorul, baiatul de 4 ani și sora sa mai mica de 3 ani se uitau la desene animate. Tatal copiilor era in curte la momentul exploziei. Cand a auzit bubuitura, a mers și i-a scos pe cei mici din locuința, insa pentru amandoi a fost prea tarziu.



Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

