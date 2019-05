Stiri pe aceeasi tema

- Bebelusul de opt luni strangulat, sambata, de mama aflata in depresie post-partum, care ulterior a incercat sa se sinucida taindu-si venele, a murit duminica, la Spitalul de Copii din Galati, unde fusese adus in stare grava. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Galati, fapta…

- Un copil de 8 luni, din Galați, s-a zbatut ore in șir intre viața și moarte, dupa ce a fost sugrumat de mama lui. Nenorocirea s-a intamplat intr-un bloc din Micro 17 din Galați. Dupa ce și-a strans copilul de gat, femeia a incercat sa se sinucida și și-a taiat venele. Amandoi au fost gasiți…

- Imagini tragedie in Sambata Mare. O FAMILIE DISTRUSA. Doi copii de 11 luni si 5 ani au murit intr-un grav accident rutier. Mama si tatal lor in stare grava.FOTO Un grav accident rutier a avut loc sambata dimineața, la ieșire din Huedin, la Podul Vinerii, in județul Cluj. Doi copii, de 11 luni și 5 ani,…

- Un accident rutier mortal a avut loc in aceasta dimineața pe D.N. 1 E60 la ieșire din Huedin (județul Cluj) la Podul Vinerii.Citește și: SURPRIZA lui Ilie Nastase: S-a insurat a cincea oara! Cand are loc cununia religioasa Un autoturism cu volan pe dreapta care circula pe sensul de…

- O fetita de 3 ani si un baietel de 4 au ajuns sambata dupa-amiaza la spital, in stare grava, dupa ce, lasati nesupravegheati, au suferit accidente care le-au pus viata in pericol.Un prim caz a fost inregistrat in jurul orei 13.30 de catre politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Galanesti, ...

- UPDATE Una dintre femeile internate pe ATI, o tanara de 24 de ani, a decedat. In total, patru persoane au decedat pana acum in urma accidentului de pe calea ferata. Este vorba despre doua femei de 24 și 68 de ani din Galați si de doi barbați de 24 și 36 de ani. Dintre pasagerii […] Articolul FOTO/VIDEO…

- UPDATE Una dintre femeile internate pe ATI a decedat. Multe semne de intrebare in urma accidentului grav de luni seara de pe DN2E85, la trecerea peste calea ferata de la Balhacu, comuna C.A.Rosetti, in care trei oameni au murit iar alte 13 sunt raniți grav, trei fiind in stare critica. Este vorba…

- Tragedie de 8 martie in orasul Balti. Un barbat s-a stins, iar sotia sa a ajuns in stare grava la spital, dupa ce motocicleta pe care se aflau acestia s-a lovit de razorul cu flori de la marginea strazii.