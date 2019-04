Doi copii au fost uciși într-un castel gonflabil In imaginile difuzate pe retelele de socializare de televiziunea publica CGTN se poate vedea cum structura impunatoare din plastic este ridicata in aer de o furtuna de praf si apoi se prabuseste la cateva zeci de metri distanta in timp ce oamenii o iau la fuga, unii dintre ei avand copii in brate. Tragedia a avut loc duminica in orasul Tianmiao, aflat in comuna Shangqiu din provincia Henan. Pe langa cei doi copii decedati, un altul se afla in stare grava, iar 17 au fost raniti usor, potrivit primariei din Shangqiu. Doua persoane adulte au fost, de asemenea, ranite usor. Vezi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

