- „In justiție PSD cred ca a adus lucrurile acolo unde a dorit, la o situație de blocaj, pentru ca astazi am vazut cum au evoluat lucrurile referitor la situația Inaltei Curți și pe a Procurorului General. Este evident ca e cineva in umbra care potrivește lucrurile. Acesta este un semnal ca se fac…

- Vineri seara, presedintele interimar al PSD Dambovita, ministrul Rovana Plumb a facut prima declaratie politica la sediu, alaturi de domnia sa fiind majoritatea membrilor BPJ al PSD Dambovita. Mesajul a fost unul foarte clar si transant, spunand ca Organizatia PSD Dambovita ramane unita, merge inainte,…

- Deputații PSD Oana Vladuca și Carmen Holban, ambii aleși in județul Dambovița, au scris marți, pe Facebook, ca organizația județeana a fost performanta in alegeri sub conducerea lui Adrian Țuțuianu, mesajele fiind transmise dupa excluderea din partid a social-democratului, conform Mediafax.„In…

- Vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu a declarat, luni, inaintea sedintei CExN al partidului, ca nu va demisiona atat timp cat are sprijinul colegilor din organizatia judeteana Dambovita, dar si al celor ca...

- Adrian Mititelu a publicat astazi pe pagina de Facebook o inregistrare video de 8 minute dintr-o ședința a Consiliului Local Craiova din iulie 2012. Cu un an inainte de apariția lui CS U, Olguța Vasilescu, primarul de la acea vreme, respingea ipoteza inființarii unei noi echipe dupa ce clubul lui Mititelu fusese…

- Cititorii noștri atrag atenția ca au fost inșelați de angajații PMT, dupa ce au facut diverse sesizari pe aplicația speciala de mobil a primariei. Mai exact, ba li s-a raspuns ca a fost rezolvata problema, ba ca nu este de competența unui anumit serviciu. foto: cititor Tion © Un timișorean…

- Pentru ziua de 27 septembrie 2018, de la ora 16, este anunțata ședința ordinara a consiliului local Gherla. Pe ordinea de zi se afla mai multe puncte. Intre acestea, revine proiectul de hotarare privind acordarea normei de hrana pentru angajații din Poliția Locala. Același proiect a mai fost votat in…

- Pagina de facebook a președintelui PSD Dambovița (https://www.facebook.com/PaginaAdrianTutuianu/) a fost asaltata de oameni nemulțumiți de decizia acestuia de a se Post-ul Sute de oameni ii arunca cuvinte grele lui Adrian Țuțuianu pe pagina sa de facebook apare prima data in Gazeta Dambovitei .