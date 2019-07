Stiri pe aceeasi tema

- Dupa turneul din Turcia, elevii lui Flavius Stoican au primit doua zile libere, iar joi dupa-amiaza revin la antrenamente. In weekend, Petrolul iși prezinta lotul inainte de startul campionatului 2019-2020, adversara urmand sa fie fosta divizionara din Liga A – acum promovata in Liga 3, CS Blejoi.„Sambata,…

- 350 de sahisti de la 40 de cluburi din toata tara si-au masurat fortele la Campionatele Nationale de sah pe echipe pentru copii si juniori, competitie desfasurata timp de o saptamana la Iasi.

- Cele doua loturi sunt practic singurele care chiar au șanse reale de a fi inaugurate in 2019, asta deși la inceputul anului autoritațile de la Transporturi promiteau 180 de kilometri. Vezi cum arata acum Lotul 3 și Lotul 4 de pe Lugoj – Deva și vezi de ce dupa finalizare in calea șoferilor…

- Sambata, 13 iulie 2019, zi cu… ghinion, ce mai!, a „explodat”, pe seara, mass-media din Romania, dupa postarea, pe www.sport.ro, a unui clip cu o secvența de… pugilism autentic, in „ringul” ad-hoc din fața liftului de langa vestiarele arenei Marin Anastasovici, din Giurgiu, aflandu-se, pe de o parte,…

- Petre Apostol Una dintre disciplinele sportive cu traditie in Prahova este ciclismul pe sosea, la care inca de la inceputul secolului trecut ciclistii din judet au obtinut rezultate deosebite. Iar la cea mai recenta editie a Campionatelor Nationale, care s-a desfasurat in judetul Sibiu, la Agnita si…

- In perioada 23-29 iunie are loc in localitatea Plopeni (judetul Prahova) actiunea Plan Talent, organizata de Federatia Romana de Handbal si dedicata sportivilor nascuti in anii 2004 si 2005. La aceasta actiune vor participa 52 de sportivi si 13 tehnicieni, dar si 4 sportivi nascuti in 2006. Printre…

- Petre Apostol Primul dintre cele patru concursuri internationale de ciclism pe etape, pentru categoria Elite, organizate in Romania, in acest sezon, Turul Bihorului, s-a desfasurat saptamana trecuta. Intrecerea a fost de categorie UCI 2.1, putand participa echipe pro-continentale, continentale si nationale.…

- In perioada 9-11 mai, Sala de sport „Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj va fi gazda Campionatului Național de gimnastica artistica pe echipe și la individual compus al juniorilor III. Competiția va reuni peste 60 de gimnaști de la: CSȘ Sibiu (9 gimnaști), CSȘ Brașov (10 gimnaști),…