Doi cetăţeni români, arestaţi în Mexic. Aveau asupra lor o armă şi o sumă mare de bani Secretariatul pentru siguranta publica si tranzit a anuntat arestarea celor doi cetateni romani in timpul unui control de rutina pe Ruta de los Cenotes. Politia a precizat ca cei doi au fost retinuti dupa ce asupra lor s-a descoperit o arma si o suma mare de bani.



Florian N., de 42 de ani, si Adrian Nicolae N., de 37 de ani, se aflau in posesia unei arme de foc ilegale si a sumei de 500.000 de pesos, in moneda americana si mexicana.



Nu se stie daca cei doi barbati au patruns ilegal in tara. Arestarea a avut loc cu cooperarea politiei militare si municipale.



Sursa articol si foto: rtv.net

