Doi cetăţeni lituanieni, consideraţi decedaţi după ce au căzut de pe un feribot Cei doi barbati erau pasageri pe un feribot care face legatura intre porturile Karlshamn, sudul Suediei, si Klaipeda in Lituania. O operatiune de cautare le care au participat doua elicoptere si mai multe nave a fost lansata marti seara dupa ce a fost anuntat ca cei doi barbati au cazut in Marea Baltica, la circa 35 de kilometri de insula Oland. Cautarile au fost oprite dupa mai mult de sase ore, iar cei doi sunt considerati decedati, a declarat o purtatoare de cuvant a agentiei de salvare maritima. Un expert medical in hipotermie a fost consultat inainte de a se lua decizia sistarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

