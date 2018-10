Stiri pe aceeasi tema

- William Nordhaus (Yale University) a fost premiat pentru o cercetare care arata ca cel mai eficient remediu pentru problemele cauzate de gazele cu efect de sera este o schema globala de taxe pe emisii de carbon impuse uniform tuturor tarilor, potrivit Comitetului Nobel. Totodata, lucrarea lui Paul Romer…

