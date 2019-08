Stiri pe aceeasi tema

- Regizorii Yasuhiro Takemoto si Futoshi Nishiya s-au aflat printre persoanele ucise in incendiul criminal de luna trecuta de la studioul de animatie din orasul japonez Kyoto, a confirmat Politia, citata de Variety și preluata de nea.roAgentii au dezvaluit numele a 10 dintre cele 35 de victime…

- Anchetatori de pe doua continente si-au unit fortele sa prinda cea mai puternica retea de trafic de persoane, dar le-a scapat printre degete chiar liderul clanului. Suspectul poreclit Rechinul este cautat in Mexic si se banuieste ca a disparut cu vasul de croaziera pe care il detine. Presa…

- Barbatul suspectat ca a dat foc unui studio de animatie din Japonia si a ucis 33 de persoane considera ca un roman scris de el a fost plagiat de catre studio. Barbatul a intrat cu un carucior si doua butoaie de benzina in cladirea studioului Kyoto Animation, in orasul japonez Kyoto, pentru ca apoi sa…

- Cel putin 23 de persoane au murit in ceea ce este suspectat a fi un incendiu provocat de un barbat la un studio de animatie in Kyoto, Japonia, au informat oficialii locali, citati de BBC. Conform presei locale, un politist a declarat ca un barbat a intrat in sediul Kyoto Animation joi dimineata si a…

