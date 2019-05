Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Adina Florea și Sorin Iasinovschi intrunesc condițiile legale de participare la concursul pentru numirea in funcția de șef al Secției de anchetare a magistraților, in timp ce Bogdan Pirlog a fost respins deoarece nu are vechimea de 18 ani in funcția de magistrat, arata CSM.Consiliul…

- Bogdan Pirlog, procurorul militar care a participat la protestele din 10 august și-a depus dosarul de candidatura la funcția de șef al Secției de investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ), cunoscuta drept Secția Speciala. Bogdan Pirlog, procuror militar la Parchetul Militar București…

- Procurorul militar Bogdan Pirlog – cel care a intocmit halucinantul proces-verbal care a stat la baza deschiderii dosarului “10 august” și a participat la protestele organizate de judecatorul Cristi Danileț – și-a depus dosarul de candidatura pentru un post la Secția de Investigare a Infracțiunilor…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) cere judecatorilor Inaltei Curți de Casație și Justiție ordonanța prin care procurorii SIIJ au redeschis un dosar penal din 2017 care ii vizeaza, printre alții, pe judecatorul Bogdan Mateescu – membru al Consiliului Superior al Magistraturii…

- Avocatul lui Ion Iliescu, Adrian Georgescu, a anunțat, miercuri, ca a depus o plangere la Sectia de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, prin care cere verificari privind modul in care a fost trimis in judecata dosarul Revolutiei de catre procurorii militari. In opinia aparatorului, și acest dosar…

- Un vechi proverb romanesc spune "Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face". Deși toate semnalele de alarma trase in sistemul judiciar de diverse facțiuni indicau Sectia de investigare a infractiunior din justitie (SIIJ) ca fiind o structura cu un pronuntat potential spre abuzuri asupra magistratilor,…

- Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitiei (SIIJ) a facut la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cerere de aparare a independentei sistemului judiciar dupa comunicatul dat de ”Initiativa pentru Justitie” impotriva sa. CSM a transmis cererea la Inspectia Judiciara, scrie ...