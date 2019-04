Doi candidaţi la Preşedinţia ţării, supuşi testelor antidrog Porosenko s-a prezentat vineri dimineata la cabinetul medical al Stadionului Olimpic din Kiev, unde i s-a luat o proba de sange. Procedura a fost transmisa in direct pe pagina sa de Facebook, iar medicii au precizat ca s-au prelevat si esantioane de par si o proba de urina, care vor fi analizate in patru clinici private si publice.



Conform primelor rezultate, anuntate de medicul-sef al unuia dintre spitalele implicate, "nu s-a descoperit nicio substanta cu continut de droguri".



"Absenta oricarei dependente de alcool si droguri la un candidat si viitor presedinte este o chestiune…

Sursa articol si foto: rtv.net

