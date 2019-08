Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele UE lucreaza la selectarea unui candidat european din lista de cinci nume pentru a-i succeda lui Christine Lagarde in fruntea Fondului Monetar International (FMI), a declarat un oficial francez pentru Reuters preluat de agerpres. Pe lista celor patru nume discutata de ministrii de…

- Viitorul sef al Fondului Monetar International (FMI) trebuie sa fie un european, au declarat luni ministrii de Finante din Franta si Spania, in timp ce guvernele au inceput discutiile referitoare la succesorul lui Christine Lagarde, transmite Bloomberg.

- Fostul șef al Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, directorul general al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva și fostul premier finlandez Alexander Stubb, au fost propuși in mod informal pentru a candida la șefia Fondului Monetar Internațional, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Mai…

- Patru europarlamentari s-au inscris in cursa pentru functia de presedinte al Parlamentului European, printre ei nefiind si socialistul bulgar Serghei Stanisev, al carui nume era vehiculat pentru acest post. Primul vot este programat miercuri, la Bruxelles, la ora locala 09:00 (10:00 ora Romaniei),…

- Catalin Stoichita si Ilie Rotaru, candidati la sefia PSD, nu indeplinesc toate conditiile, astfel ca dosarele depuse la secretariatul PSD au fost respinse. Cei doi nu mai pot, astfel, intra in cursa de maine, din Congresul PSD, pentru conducerea partidului. Interesant este ca nici Liviu Plesoianu…

- Principalii candidati la sefia PSD sunt: Viorica Dancila, Serban Nicolae si Ecaterina Andronescu. Dancila are de partea sa guvernarea, in timp ce rivalii sai au vechime in partid si o relatie foarte buna cu liderii din teritoriu. Pentru functia de presedinte executiv, lupta se va da intre vicepremierul…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca cei trei candidați principali pentru funcția de președinte al Comisiei Europene nu au reușit sa primeasca suficienta susținere in randul liderilor europeni, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Cei trei candidați principali,…