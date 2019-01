Stiri pe aceeasi tema

- In urma selecției dosarelor depuse pentru ocuparea unui post temporar vacant de șofer autosanitara II pentru substația Turnu Magurele a fost admis un singur dosar. Concursul este organizat de SAJ Teleorman, iar etapa de depunere a dosarelor de inscriere in concurs a avut loc pana la data de 18 decembrie…

- Pana la sfarșitul acestui an, SAJ Teleorman va organiza un concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de șofer autosanitara II pentru substația Turnu Magurele. Dosarele, depuse la sediul Serviciului de Ambulanța Județean din Alexandria, vor fi selectate in data de 19 decembrie 2018, la ora 09:00.…

- ALDE Teleorman i-a omagiat pe eroi in Politic / on 03/12/2018 at 12:57 / ALDE Teleorman a sarbatorit Ziua Naționala a Romaniei in toate orașele din județ. Reprezentanții partidului au depus coroane de flori la monumentele eroilor din Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Magurele, Videle și Zimnicea.…

- Echipa secunda a Universitatii Craiova intalneste vineri, de la ora 14.00, in Teleorman, pe CSM Alexandria, in etapa a 14-a din C3, si, la fel ca si in confruntarea trecuta, cu Turnu Magurele, antrenorul Dragos Bon nu va beneficia de ...

- Una dintre societati va concedia 600 de angajati din punctele de lucru Alexandria si Zimnicea, dintr-un total de 1.201 salariati, iar cealalta va disponibiliza 178 de angajati din punctul de lucru Turnu Magurele, dintr-un total de 334 de salariati, transmite ITM Teleorman printr-un comunicat…

- Jumatate din angajații unor firme din Teleorman vor fi concediați chiar de sarbatori. Aproape 800 de muncitori in industria confecțiilor vor ramane fara loc de munca, pentru cele mai mari fabrici de produse textile din județ au dificultați financiare. Decizia este oficiala iar Inspectoratul Teritorial…

- Rezultate de excepție pentru delegația județului Teleorman la concursul național de fizica “EVRIKA” in Eveniment / on 30/10/2018 at 13:05 / 170 de elevi din 31 de județe și municipiul București au participat la cea de-a 28-a ediție a concursului național de fizica “EVRIKA”, ediția din acest…

- Concursul de admitere in magistratura pentru absolvenții de Drept care au peste cinci ani vechime in domeniul juridic, organizat de... The post Doi candidați din vestul țarii, admiși in magistratura appeared first on Renasterea banateana .