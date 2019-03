Huawei, directorul financiar al companiei, Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei, așteapta, in Canada, decizia justiției in ceea ce privește extradarea in SUA, transmite The Guardian. Ea este acuzata de frauda bancara și de incalcare a sancțiunilor SUA asupra Iranului. Drept raspuns, in zece zile, autoritațile chineze au reținut doi canadieni, un fost diplomat și om de afaceri, acuzandu-i ca ar pune in pericol securitatea naționala a țarii.



Incidentul a dat startul a ceea ce este posibil sa fie luni, daca nu ani, de batalii juridice, precum și de tensiunile diplomatice continue.…