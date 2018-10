Doi boxeri din Holod, pe podiumul CN de box

Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Floreta Timisoara reuneste si anul acesta, in perioada 27-28 octombrie, cei mai buni sportivi sub 14 ani, din Europa si nu numai, intr-o competitie de doua zile care va avea loc la sala de sport a Universitatii de Vest Timisoara. Sportivi din Serbia, Moldova, Olanda, Ungaria, Romania,…

- CS Farul Constanta participa cu doi boxeri, Orhan Marcu categ. 52 kg si Andrei Dragan categ. 75 kg , la Campionatul National pentru tineret, intrecere care se desfasoara la Tg. Mures.Cei doi, elevi ai antrenorului Mihai Constantin, au evoluat foarte bine pana acum si au obtinut calificarea in finalele…

- Polițiștii timișeni povestesc ca suspecții, cinci la numar, ar fi produs alcoolul cu instalații artizanale, la domiciliu. Il vindeau apoi fara timbru fiscal, prin intermediul societaților comerciale. „Activitatile vizeaza probarea activitatii infractionale a unor persoane banuite ca, in perioada…

- Trei clasari pe podium pentru sportivii de la Life Is Dance, la Campionatul National de Dans sportiv pe clase, desfasurat in weekendul 29-30 septembrie, la Cluj. Dansatorii din Alba au obtinut noi performante: Ionut Ionescu si Bianca Ionescu – Locul I – Clasa A, 19-35 de ani, Latino Kevin Suardi (Life…

- In perioada 24- 28 septembrie, luptatorii Serviciilor de Actiuni Speciale Maramures si Satu Mare au efectuat un stagiu comun de pregatire, beneficiind de expertiza unui instructor al trupelor speciale din Slovacia. „Mascatii” reprezinta forta de interventie politieneasca de prima urgenta in cadrul unor…

- In cadrul activitaților dedicate sarbatoririi, la data de 13 Septembrie, a Zilei Pompierilor din Romania, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” al judetului Satu Mare a organizat astazi, 12 septembrie Concursul international “SCARI” Editia a VII-a. Avand ca obiectiv fundamental dezvoltarea…

- Dupa un forfait cu CSM Targoviste, FCC ICIM Arad a cedat cu scorul de 11-20 cu Phoenix Constanta si cealalta intalnire din Grupa C, incheind intrecerea pe locul 10 in ierarhia finala. Lotul aradean le-a avut in componenta pe: Diana Spinean, Laura Gheorghe, Adela Mercea si Bianca Dragus-Urban.…

- Un total de 15 medalii, dintre care trei titluri naționale, cinci medalii de argint și șapte de bronz. Acesta este palmaresul atleților legitimați la CSM Craiova la cel mai recent concurs, Campionatul Național in aer liber, seniori și tineret, desfașurat ...