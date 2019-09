Cele mai multe imbolnaviri cu West Nile au fost raportate in acest sezon, conform Institutului National de Sanatate Publica (INSP), in municipiul Bucuresti, unde sase persoane au avut nevoie de ingrijire medicala din cauza bolii. Clasamentul a fost continuat de Calarasi, unde cinci persoane au ajuns la spital din cauza afectiunii, la Galati, unde sunt trei persoane confirmate, la Tulcea, Teleorman si Iasi, unde au fost diagnosticate cate doua persoane, si in B (...)