Doi bătrâni, accidentați din cauză că au traversat neregulamentar! Unul băuse zdravăn Doi batrani din Bistrița-Nasaud au fost accidentați, vineri, din cauza ca au traversat strada neregulamentar. Unul era rupt de beat. In ambele cazuri, polițiștii au deschis dosare penale pentru vatamare corporala din culpa. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, pe DN15A, in localitatea Herina, un tanar de 24 de ani, din orașul Nasaud, in timp ce conducea un autoturism, a surprins si accidentat ușor un barbat, in varsta de 60 de ani, din Galatii Bistritei care, in calitate de pieton, ar fi traversat strada prin loc nepermis si fara sa se asigure. Șoferul a fost testat cu alcooltestul, dar s-a dovedit ca… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

