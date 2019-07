Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Bors au oprit, duminica, un barbat in varsta de 36 de ani din Bacau care a incercat sa se furiseze afara din tara mergand pe jos pe langa calea ferata, informeaza eBihoreanul.ro. Barbatul a fost prins in jurul orei 14.30 dupa ce politistii de frontiera din Bors au observat,…

- Polițiștii de imigrari din Bacau, in urma acțiunilor intreprinse, au depistat doi cetațeni din India care nu mai indeplineau condițiile de ședere pe teritoriul Romaniei, intrucat angajatorul le-a incetat contractele individuale de munca. Vizele de intrare au fost revocate, și pe numele lor au fost emise…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Bacau, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au depistat in flagrant delict, ieri, 4 iulie, in orașul Onești, doua persoane, in timp ce ar fi efectuat o tranzactie cu droguri de mare risc. Polițiștii au descoperit 100 de grame…

- Polițiștii bacauani au efectuat sase descinderi domiciliare pe raza judetului, la persoane urmarite international. Trei barbati au fost retinuti, fiind cercetati pentru comiterea unor infracțiuni de furt calificat. La data de 13 iunie a.c., polițiștii de investigații criminale, ordine publica și cei…

- Politistii efectueaza cercetari fata de doua persoane banuite de comiterea infractiunilor de ucidere a animalelor, cu intentie, fara drept si violare de domiciliu. La data de 5 iunie a.c., urmare a imaginilor aparute in spatiul public, politistii au facut verificari, au identificat doua persoane banuite…

- Aproape 1.000 de pastile de ecstasy si amfetamine, canabis, rezina de canabis si tigarete nemarcate au fost descoperite de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., in urma a doua perchezitii domiciliare efectuate in Marghita.…

- Politistii din Onesti au retinut ieri, 20 mai a.c., doi barbati, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat. La data de 15 mai a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au fost sesizati de catre un tanar de 25 de ani, din comuna Oituz despre faptul ca persoane necunoscute…

- Politistii au efectuat doua perchezitii domiciliare in Moinesti la persoane banuite de port si folosire fara drept de obiecte periculoase, amenintare si lovire. Patru persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri. Doi barbati au fost retinuti. La data de 24 aprilie a.c., politistii din…