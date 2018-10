Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au organizat o acțiune miercuri, intre orele 10.00 – 12.00, pentru prevenirea și combaterea furturilor din autoturisme și identificarea autorilor in faptele de acest gen aflate in cercetare. „In urma activitaților desfașurate au fost identificați doi…

- Referendum 2018. Potrivit Politiei Capitalei, DGPMB a declansat, sambata, cercetari conform art. 385 din Codul Penal privind impiedicarea exercitarii drepturilor electorale si respectiv art. 296 din Codul Penal privind purtare abuziva, fata de doi politisti ce asigurau protectia unei sectii de votare…

- Polițiștii bucureșteni au reținut aseara un barbat care este principalul suspect al unor talharii produse in scarile de bloc din Sectorul 2 din București, a anunțat observatortv.ro . Din luna decembrie a anului trecut și pana in prezent s-au inregistrat plangeri depuse de 10 femei care au reclamat ca…

- Ieri, 20 august 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii de ordine publica, i-au identificat pe 3 tineri, cu varste de 18, 19 si 23 de ani, doi din Alba Iulia si unul din Tarnaveni, judetul Mures, ca persoane banuite de comiterea…

- La data de 20 august 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii de ordine publica, i-au identificat pe 3 tineri, cu varste de 18, 19 si 23 de ani, doi din Alba Iulia si unul din Tarnaveni, judetul Mures, ca persoane banuite de comiterea…

- Politistii din Aiud au luat masura retinerii fata de doi barbati din municipiu ce sunt cercetati pentru tulburarea ordinii si linistii publice. Cei doi, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, s-au agresat reciproc, in timp ce se aflau in fata unui local public din oras. La data de 9 august 2018,…

- Ieri, 31 iulie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes i-au identificat pe doi barbati, de 28 si 31 de ani, frati intre ei, unul din Sebes, iar celalalt cu domiciliul in comuna Gura Raului, judetul Sibiu, ca persoane banuite de comiterea unor infarctiuni de…