Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Focsani, in varsta de 25 si, respectiv, 36 de ani, au fost propusi in vederea arestarii preventive, miercuri, in cazul barbatului gasit mort in toamna anului 2018 la Castelul de Apa din cartierul Sud al municipiului Focsani, potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea.…

- 'Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au identificat autorii in cazul barbatului gasit decedat in Castelul de Apa din Focsani, doi barbati cu varsta de 25 si, respectiv, 36 de ani, din municipiul Focsani. Cei doi barbati au fost propusi pentru arestare preventiva, in cursul zilei…

- Doi barbați, de 36 și 25 de ani, din Focșani, au fost propuși astazi la arestare in dosarul barbatului gasit mort in toamna anului trecut la Castelul de Apa din cartierul Sud al municipiului Focșani. Potrivit anchetatorilor, fapta a fost comisa in luna aprilie a anului 2018. Atunci, victima a fost batuta…

- Magistratii Tribunalului Galati au emis mandate de arestare preventiva pentru cei doi elevi de 18 si 19 ani, de la Seminarul Teologic din Galati, implicati in cazul barbatului de 41 ani injunghiat mortal pe strada, in noaptea de joi spre vineri, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Parchetului…

- Procurorii cer arestarea preventiva a mamei care și-a sugrumat pana la moarte bebelușul de numai opt luni. Femeia era sub tratament pentru depresie și urmeaza sa fie expertizata psihiatric. Daca se va constata ca a avut discernamant, ar putea fi acuzata de omor. Intre timp, Protecția Copilului trebuie…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures trebuie sa elucideze ce s-a intamplat in conflictul dintre doi vecini, in urma caruia unul dintre ei si-a pierdut viata. Rezultatele necropsiei arata ca barbatul in varsta de 62 de ani a decedat din cauza unui infarct. Pana in acest moment, nicio…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Maramures au identificat doua persoane, banuite de comiterea infractiunilor de punere in circulatie de valori falsificate si inselaciune, ambele in forma continuata. In urma investigațiilor, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Un barbat de 47 de ani din Vrancea a fost reținut, joi seara, fiind acuzat de tentativa de omor. Individul a consumat alcool impreuna cu nepotul sau pe care l-a injunghiat pe motiv ca ar fi baut prea mult. Agresorul urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. Procurorii Parchetului…