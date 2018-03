Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de 23 martie 2018, Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat o hotarare definitiva in cel de al cincilea dosar privind furtul tezaurelor dacice, cauze instrumentate de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia.Reamintim ca, in aceasta cauza, au fost trimisi in judecata, pe data de…

- Daniela Anencov este actrița care ne-a incantat copilaria, facandu-ne sa radem in hohote atunci cand o vedeam interpretand rolul clovnulului Hapciu din emisiunea “Ba da, ba nu”. Energia actriței Daniela Anencov a fost debordanta in rolurile pe care le-a interpretat. Ea și-a imparțit viața de scena cu…

- Franța și Columbia au facut spectacol intr-o partida amicala disputata vineri seara, la Paris. Sud-americanii s-au impus cu 3-2 pe Stade de France, dupa ce au fost conduși cu 2-0. Quintero adus victoria in minutul 85, din penalty. In alta confruntare a serii, Italia a fost invinsa de Argentina, scor…

- Primul nostru pronostic a fost corect, cu doar 151 de puncte marcate in meciul de la Tel Aviv. Din pacate, deși a caștigat partida, scor 88 – 81, Real a fost condusa dupa primele 30 de minute. Biletul zilei:Ziua de vineri vine cu o oferta de evenimente mult mai bogata. Profitand de…

- Zeci de mii de angajati de la caile ferate si functionari francezi au marsaluit joi in toata tara pentru a-si apara statutul, primul mare test social pentru presedintele Emmanuel Macron, ales in luna mai a anului trecut, relateaza France Presse. "Peste 25.000 de persoane" au defilat la Paris in cadrul…

- Tinerii europeni cu varste cuprinse intre 16 si 29 de ani afiseaza niveluri de apartenenta si practica religioasa foarte diferite de la o tara la alta, cu numai 17% care nu se considera apartinand vreunei confesiuni in Polonia, comparativ cu 91% in Republica Ceha, potrivit unui raport publicat ieri,…

- Ambasadorul Luca Niculescu despre Ziua Internationala a Francofoniei Luca Niculescu. Foto: Pagina personala de Facebook Ziua Internationala a Francofoniei, sarbatorita în fiecare an la data de 20 martie, va fi marcata înca de astazi la Paris de Institutul Cultural Român si de ambasada…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 16 martie 2018, incepand cu ora 18:30, cea mai noua productie din repertoriul actual, "Don Carlo", opera in patru acte de Giuseppe Verdi. Regia, decorul, costumele si luminile spectacolului poarta semnatura lui Mario De Carlo. La pupitrul dirijoral…

- Are ochi pentru detaliu, rabdare și cunoștințe importante despre compoziție, culoare și lumina. La prima expozitie internationala la care a trimis lucrari, i-au fost acceptate toate. Brigitta are 26 de ani, a terminat Facultatea de Stiințe Economice la Oradea, iar din toamna lui 2014…

- Un barbat se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost agresat luni seara de alti doi barbati cu o maceta si o sabie in timp ce lua cina intr-un restaurant din Paris, a declarat o sursa apropiata anchetei, citata de AFP. Cei doi agresori, "inarmati cu o maceta si o sabie", l-au lovit pe barbatul…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Un val de frig siberian s-a instalat asupra continentului european, de la Moscova la Paris, unde acest fenomen extrem a provocat deja cel putin noua decese in ultimele trei zile, a relatat luni AFP. Franta Doua persoane fara adapost au fost gasite decedate - unul duminica, in…

- 'De la 1 ianuarie, noi am dejucat doua proiecte de atentate, care nu erau inca in totalitate finalizate', 'in sud si in vest', a afirmat Collomb pentru presa franceza. El a explicat ca gruparea jihadista Stat Islamic incearca sa puna la cale 'atentate pe sol occidental pentru a-si face…

- Pakistanul a evitat provizoriu sa fie plasat pe o lista a tarilor ce finanteaza terorismul, in timpul unei reuniuni financiare ce se desfasoara saptamana aceasta la Paris, potrivit ministrului pakistanez al afacerilor externe Khawaja Asif, informeaza miercuri AFP, potrivit agerpres.ro. Islamabadul…

- Politia din Tel Aviv a declansat o ancheta in acest caz. Portile si unul dintre peretii cladirii au fost vizate de actele de vandalism. Unul dintre mesajele descoperite a fost "Ucigas".Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat…

- Bronsite acute si cronice, crize de astm, boli cardiovasculare, alergii la polen, cancere pulmonare si ale cailor respiratorii si afectiuni ale aparatului reproducator se numara printre consecintele concrete pe care poluarea aerului le genereaza asupra sanatatii oamenilor, potrivit unui studiu publicat…

- Mai multi artisti si personalitati culturale din Franta au solicitat public ca oficialitatile din Paris sa abandoneze planul de a instala in oras un monument construit de artistul american Jeff Koons in memoria victimelor atacurilor teroriste din Paris, informeaza The New York Times.

- Turnul Eiffel, unul din monumentele cele mai cunoscute din Paris cu 6 milioane de vizitatori pe an, ramane inchis vineri si sambata, avand in vedere ca zapada si inghetul l-au facut "impracticabil", a anuntat societatea care administreaza monumentul citata de AFP. "Cantitatea mare de zapada care acopera…

- Guvernul francez a anuntat, miercuri, ca va suplimenta chelturielile militare cu 40% in urmatorii sapte ani, cu scopul de a atinge in anul 2025 obiectivul NATO privind alocarea a 2% din PIB pentru aparare, informeaza site-ul postului France 24. In prezent, Franta aloca anual 34.2 miliarde…

- Doi barbați din București au fost trimiși in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj pentru comiterea a mai multe fapte de inșelaciune, respectiv tentativa la aceasta infracțiune. Ursache Valentin Florin și Zanfir George, cu varste de 36, respectiv 33 de ani, s-au specializat in escrocarea…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- A emigrat în Franța mai bine de zece ani, iar acum acorda asistența juridica românilor și basarabenilor stabiliți acolo. Zice ca în Occident oamenii se întreaba, cum e posibil ca într-un stat atât de mic sa se întâmple crime atât de mari împotriva…

- Nationalistii corsicani incearca sa puna presiune pe Paris inainte de apropiata vizita a presedintelui francez Emmanuel Macron si au organizat o demonstratie de proportii sambata in capitala insulei, Ajaccio, informeaza dpa si AFP. Circa 6.000 de persoane, potrivit autoritatilor locale,…

- Apele Senei, care au inundat in ianuarie cheiurile din mai multe cartiere din Paris si au perturbat transportul fluvial, au crescut din nou sambata, insa specialistii se asteapta la o scadere a nivelului acestora incepand de luni, a anuntat Vigicrues, un organism insarcinat cu monitorizarea cursurilor…

- Cantaretul britanic Sting, primul artist care a sustinut un concert in sala Bataclan dupa atacul terorist comis la Paris in noiembrie 2015, va fi presedintele de onoare al celei de-a 33-a editii a galei Victoires de la musique, informeaza lexpress.fr. Artistul britanic viziteaza foarte…

- Un autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat in coliziune cu un automobil, in jurul orei locale 13.00, intre localitatile Eauze si Manciet, departamentul Gers. In urma impactului, autocarul s-a rasturnat pe o parte, in afara carosabilului. Potrivit mai multor surse citate…

- In cazul unei controversate afaceri cu rachete cu Taiwanul, Grupul Airbus urmeaza sa plateasca 104 milioane de euro amenda. Dupa cum a anuntat compania aviatica europeana sambata la Paris, pedeapsa a fost impusa intr-un arbitraj pentru „incalcarea contractului” in cadrul vanzarii de rachete catre Taiwan,…

- O echipa de cercetatori din cadrul Institutului national de sanatate si cercetare medicala (INSERM) din Franta si din Danemarca a constatat in urma unui studiu care a analizat 31 de sportivi cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani ca administrarea regulata a ibuprofenului, un medicament utilizat in…

- Viața Mariei Tanase, “maiastra” muzicii romanești, este, in sfarșit, pusa pe hartie sub forma de scenariu de film! Oricat de iubita a fost atat in timpul vieții cat și dupa, povestea ei nu a ajuns inca pe marile ecrane pentru simplul motiv ca nimeni nu s-a “inhamat” sa se documenteze și sa scrie un…

- Serviciile de informatii din Franta sunt vizate de o ancheta pentru neglijenta. Mai exact, parchetul din Paris vrea sa afle daca au fost neglijate date despre autorul unui atentat jihadist din 2016. Dosarul a fost deschis in urma unei anchete de presa.

- Parchetul din Paris a deschis vineri o ancheta preliminara pentru a stabili daca serviciile de informatii franceze au neglijat date despre autorul unui atentat jihadist din 2016 si daca au antedatat o nota pentru a se acoperi, informeaza AFP. Investigatiile vor fi efectuate de Inspectoratul General…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…

- Majestatile Sale Regele Mihai I n. 25 octombrie 1921, Sinaia, Romania ndash; d. 5 decembrie 2017, Aubonne, Elvetia si Regina Ana a Romaniei n. 18 septembrie 1923, Paris, Franta ndash; d. 1 august 2016, Morges, Elvetia au vizitat in data de 20 octombrie 2006 Podgoria Murfatlar.Atunci, dupa degustarea…

- Parchetul din Paris a deschis o ancheta in cazul laptelui praf pentru bebelusi contaminat cu salmonela, produs de una dintre fabricile din Franta ale grupului Lactalis. Procurorii spun ca Lactalis a pus in pericol sanatatea publica. Asa ca, iata, compania franceza a retras mii de tone de produse, dupa…