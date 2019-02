Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost gasiți morți în casa, în comuna Ghindarești din județul Constanța. Moartea lor este cercetata de Poliție. Cei doi au fost gasiți în dimineața de miercuri, 13 februarie, într-o casa din Ghindarești. Locuința era incendiata, iar ei erau cazuți - unul pe pat,…

- Un barbat din comuna Ighiu este cercetat penal pentru violenta in familie si a fost evacuat din locuinta pe baza unui ordin provizoriu de protectie, dupa ce le-a agresat pe mama si sora sa. Aceasta din urma a ajuns la spital, din cauza leziunilor suferite. Potrivit IPJ Alba, luni, politistii Sectiei…

- Centrul pentru persoanele fara adapost din cadrul Primariei Targu Jiu gazduieste la aceasta ora un numar de 13 persoane fara locuinta. Este vorba de 10 barbati si 3 femei. Ana Maria Ianc, purtatorul de cuvant al Primariei Targu Jiu, a declarat ca adapostul municipalitatii, respectiv Casa „Iris”, are…

- Un incendiu violent a mistuit in aceasta dimineata locuinta unei familii din localitatea Limanu, judetul Constanta. Cu toate ca la fata locului au interveneit si au reusit sa stinga focul, locuinta a fost distrusa in totalitate.Potrivit ISU Dobrogea, incendiul se manifesta la o casa de aproximativ 40…

- Incendiile se tin lant, de cand a inceput sezonul rece. Din pacate, focul a facut si trei victime in ultimele zile. Prima a fost un batran din Borsa, care a murit carbonizat in casa. Alte doua victime au fost noaptea trecuta, care au murit tot carbonizate, la Repedea, Maramures.

- O femeie din comuna Dragomirești, județul Neamț, a fost in centrul unui scandal de proporții, ea fiind acuzata și de incendirerea unor bunuri, dar și de agresarea propriului soț. Pe 10 decembrie, ea s-a certat cu o vecina pe care a amenințat-o ca-i va incendia locuința. Dupa ce a baut bine, femeia in…

- O varstnica si fiul ei au fost gasiti, in noaptea de luni spre marti, morti pe un teren din comuna Gradistea, judetul Valcea, cel mai probabil ucisi ... The post Descoperire șocanta. O femeie și fiul ei au fost gasiți morți in gradina casei appeared first on Renasterea banateana .

- Sfarșit cumplit pentru doi frați din comuna buzoiana Vadu Pasii. Au ars in propria casa, in toiul nopții, fara ca cineva sa-i poata ajuta. Soția unuia dintre barbați a scapat cu viața doar pentru ca era plecata de acasa atunci cand a izbicnit focul.