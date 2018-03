Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Curtici au depistat doi barbați de 21, respectiv 34 de ani, din Maroc și Irak care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un autoturism de pe platforma unui vagon dintr-un tren de marfa international Inter-Regio care circula pe relatia Romania – Franța. Cetațenii…

- Șase tone de heroina au fost confiscate la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, județul Dolj. O echipa comuna de control, formata din polițiști de frontiera romani și bulgari, a descoperit intr-o mașina peste șase kilograme de substanțe, ce par a fi heroina. Doi cetațeni bulgari, in varsta de 24,…

- Politistii de frontiera de la Naidaș, județul Caraș-Severin, au depistat la controlul de frontiera, un barbat care conducea un autoturism marca Audi A5, semnalat ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile austriece. “In data de 22.03.2018, ora 14.40 , la Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din R. Moldova care era cautat de catre autoritațile din Romania pentru savarșirea infracțiunii de furt. In data de 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Portile de Fier I - judetul Mehedinti au depistat un cetatean sloven care s-a prezentat la controlul de frontiera la volanul unui autoturism, marca BMW, ce era semnalat ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- Un sofer turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce politistii de frontiera giurgiuveni au depistat doi cetateni irakieni care au incercat sa intre ilegal in Romania urcati pe sasiul camionului de catre sofer, se arata intr-un comunicat de presa emis luni de ITPF Giurgiu. "Politistii…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat și predat autoritaților competente un cetațean italian cautat de catre autoritațile din Italia pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la omor. Ieri, 10 martie a.c.,, in jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, jud. Satu Mare, s-a…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat și predat autoritaților competente un cetațean italian cautat de catre autoritațile din Italia pentru savarșirea infracțiunii de complicitate la omor. *Ieri, 10 martie a.c.,, in jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, jud. Satu Mare,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, vineri, politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad din judetul Timis au oprit pentru control o rulota condusa de un cetatean iranian de 43 de ani, posesor al unui document de refugiat emis in Suedia. El era insotit de o femeie,…

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat un tanar din Timis, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere bulgaresc fals, pentru autoturismul pe care il conducea. “Ieri, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera romani si bulgari au desfasurat o ampla actiune de combatere a migratiei ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunsi in mai multe microbuze ce veneau din Turcia si erau conduse de cetateni din R. Moldova, treisprezece cetateni irakieni si iranieni, care incercau sa intre ilegal…

- Duminica, 4 martie, cetațeanul ucrainean Oleh D., in varsta de 31 de ani, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Valea lui Mihai. La controlul de frontiera soferul a prezentat pentru microbuz un certificat de inmatriculare cu insemnele autoritatilor din Ucraina. „In urma verificarilor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in P.T.F. Siret și la frontiera verde, peste 7.300 pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 85.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Azi dimineața, in jurul orei 02.00,…

- Un sofer prins cu un permis fals la granita Romaniei a dezvaluit ca in Marea Britanie pot fi achizitionate astfel de documente contra unei sume de aproximativ 1.600 de lei. Polițiștii de frontiera aradeni au depistat, marti, un cetațean roman care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.P. Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit, la intrarea in țara, o tanara din Ucraina care a incercat sa intre in Romania prezentand la controlul de frontiera pașaportul altei persoane. In seara zilei de 19 februarie, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera au descoperit, la intrarea in țara, un cetațean roman care transporta, pe remorca unui auto-marfar, un motostivuitor cautat de autoritațile italiene. In data de 19 februarie a.c., in jurul orei 9.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.P. Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit, la intrarea in țara, o tanara din Ucraina care a incercat sa intre in Romania prezentand la controlul de frontiera pașaportul altei persoane. In seara zilei de 19 februarie a.c., in jurul orei 22.00, la Punctul de…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret și la ”frontiera verde”, aproximativ 15.700 pachete cu țigari, in valoare de peste 180.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, peste 30.000 pachete cu țigari de contrabanda, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. In data de 15 februarie a.c., in jurul orei 00.30, s-au prezentat in Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera au depistat un sarb care conducea o mașina ce tracta o remorca ce figura ca fiind cautata de autoritatile din Spania. ”Ieri, 13.02.2018, ora 02.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Stamora- Moravița, – I.T.P.F. Timisoara, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Polițiștii de frontiera care lucreaza in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din județul Timiș, au avut parte de o surpriza, aseara. Aceștia au legitimat, la intrarea in țara, un tanar de 34 de ani, venit in Romania sa se predea autoritaților care au emis pe numele lui un mandat de urmarire generala.…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Audi model A6, in valoare de aproximativ 34.000 euro, cautat pentru confiscare de autoritatile suedeze. In data de 04.02.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a efectua…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. Potrivit unui…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. Potrivit Politiei…

- PENAL…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi, cautat de autoritatile romane. Astfel, in ziua de 29 ianuarie, in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Mercedes Benz, in valoare de aproximativ 60.000 euro, cautat pentru confiscare de autoritatile norvegiene. In data de 26.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a efectua…

- A crezut ca scapa nevazut, dar nu i-a mers. Este vorba despre un moldovean de 37 de ani, care intentiona sa transporte ilegal in Romania 177.500 de tigarete, cu timbru de acciza R. Moldova. Ghinion, insa, barbatul a fost deconspirat de politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Stanca,…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, ascunse intr-un automarfar, peste 10.000 de pachete cu tigari, pentru care conducatorul auto nu detinea nici un document de provenienta. Sambata, 27 ianuarie , in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, ascunse intr-un automarfar peste 10.000 de pachete cu țigari, pentru care șoferul nu deținea nici un document de proveniența. Sambata, 27 ianuarie, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat in vama Siret si la frontiera verde peste 13.000 de pachete de tigari de provenienta ucraineana care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere. "Sambata noapte, in jurul orei 5.30, s-a prezentat in…

- Polițiștii de frontiera satmarei au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare. Doi cetațeni ucraineni au incercat sa introduca in țara…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere romanesc fals. In data de 16.01.2018, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat pentru a iesi din tara, cetateanul roman Janos…

- HOTIE…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Renault care figura in bazele de date ca fiind furat din Franta. Astfel, in ziua de 08 ianuarie, in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat,…

- Politistii de la Aeroportul "Henri Coanda", Otopeni, au descoperit, in ultimele 24 de ore, mai multe documente false sau falsificate, pe care opt persoane le-au prezentat la controlul de frontiera. "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda',…

- "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda', Otopeni, s-au prezentat pentru a iesi din tara, spre directia Bruxelles, sase persoane care s-au legitimat cu documente eliberate de autoritatile din Palestina, in care erau aplicate vize Schengen", informeaza un…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat patru barbati din Libia si Maroc care au incercat sa iasa ilegal din tara, fiind ascunsi sub patru autoturisme aflate pe platforma unui vagon din componenta unui tren de marfa international. Ieri, in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici,…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar) au verificat, in noapea de marti spre miercuri, pe sensul de iesire din tara, trenul Inter Regio care circula pe relatia Romania – Germania, descoperind patru migranti ascunsi sub autoturisme transportate pe platforma unui vagon…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore pentru a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi. Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- Politistii de frontiera de la ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, peste 8.300 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, ce urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona, a informat joi IGPF. Potrivit sursei citate, pe 27 decembrie, in…

- Un moldovean a incercat sa introduca in Romania 18.800 de tigarete. Barbatul, insa, a fost prins. Potrivit politistilor de frontiera romani, moldoveanul de 37 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control la Punctul de Trecere a Frontierei Radauti Prut -