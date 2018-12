Doi bărbați din județul Mureș, surprinși de proprietarul unui apartament în timp ce-i furau din lucruri, reținuți de polițiștii din Zlatna Doi barbati din judetul Mures, care sunt banuiti de furturi din locuinte pe raza orașului Zlatna, au fost reținuți de polițiști. Asupra lor au fost gasite mai multe unelte care ar fi fost folosite la spargeri. O a treia persoana este cautata de politisti. Joi, 21 decembrie 2018, politistii din Zlatna au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca un tanar din oras a surprins in apartamentul sau doi barbati care sustrageau bunuri. Tanarul a pornit in urmarirea celor doi, iar cu ajutorul cetatenilor aflati pe strada, unul dintre barbati a fost imobilizat. Politistii sosiți la fata locului au… Citeste articolul mai departe pe zlatnainfo.ro…

Sursa articol: zlatnainfo.ro

