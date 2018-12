Doi barbați din Iași, unul in varsta de 30 de ani, celalalt in varsta de 89 de ani, au decis ieri sa-și incheie conturile cu viața. Vladimir Galban, barbatul de 30 de ani, a decis sa se spanzure de lustra din sufragerie. El era consumator de droguri și de alcool, iar in ultima vreme se lupta cu o depresie puternica. Vladimir Galban a fost gasit atarnand de lustra chiar de soția lui, cu care avea tot mai multe certuri in ultima vreme. Femeia voia sa divorțeze, a anunțat bzi.ro . Barbatul a consumat și o cantitate mare de medicamente inainte de a-și pune capat zilelor. El a fost gasit prea tarziu…