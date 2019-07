Doi bărbaţi din Giurgiu sunt cercetaţi, după ce au furat dintr-o remorcă porci ridicaţi din focarul PPA Barbații din județul Giurgiu sunt cercetati pentru furt si raspandirea bolilor la animale sau plante. Politistii s-au autosesizat in urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care se observa ca barbații fura dintr-o remorca porci ridicati in urma focarului de pesta porcina africana (PPA). „In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care se observa faptul ca pe raza localitatii Pietrisu, comuna Gaujani, judetul Giurgiu, doua persoane sustrag dintr-o remorca in care erau depozitate de catre lucratorii DSVA Giurgiu mai multe suine, care au fost ridicate in urma focarului de pesta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

