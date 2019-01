Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Galati au fost gasiti morti in casa neincalzita, scrie antena3.ro.Unul dintre barbati, in varsta de 50 de ani, fiind gasit mort in casa inghetata. Fratele sau, cu 14 ani mai in varsta, a fost dus la spital, in stare critica, dar nu a supravetuit mai mult de cateva ore.Se pare ca oamenii…

- Patru barbati si o femeie au murit din cauza gripei de la inceputul acestui an, a anuntat, miercuri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Doi dintre pacienti nu erau cunoscuti cu alte afectiuni, informeaza news.ro.Citește și: Descoperire fara precedent…

- Mii de credinciosi au participat, duminica, la slujba de Boboteaza oficiata pe faleza Dunarii din Galati.Oamenii au primit agheasma din butoaiele cu apa sfintita de preoti, iar la final 17 barbati s-au aruncat in Dunare pentru a prinde crucea aruncata de IPS Casian, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- În ziua de 19 decembrie a.c. poliitii iau depistat i încarcerat pe trei brbai din localitatea Dudescu pe numele crora au fost emise madate de executare a pedepsei cu închisoarea.În cursul zilei de ieri poliitii din cadrul Seciei 5 Poliie Rural Viziru au organizat i desfurat o aci...

- Peste 40.000 de pachete de tigari fara timbru de accizare au fost gasite de politisti in patru autoutilitare, in afara unei localitati din judetul Galati. Patru barbati din Republica Moldova au fost retinuti pentru 24 de ore, informeaza News.ro.Descoperirea a fost facuta, duminica seara, de…