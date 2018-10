Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din comuna Farau sunt cercetati de Politie pentru taiere ilegala si furt de arbori. In primele doua saptamani ale lunii octombrie, au taiat fara drept 29 de copaci. Potrivit IPJ Alba, miercuri, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures, sprijiniti de lucratori silvici, au organizat…

- La data de 17 octombrie 2018, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures, sprijiniti de lucratori silvici, au organizat o actiune, pe raza comunei Farau, ce a avut ca scop prevenirea si combaterea delictelor silvice. Cu ocazia acestei actiuni au fost identificati doi barbati, de 46 si 60 de ani,…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii Biroului Combaterea Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Hunedoara au efectuat un control pe raza comunei Salașu de Sus. Actiunea politistilor a urmarit verificarea legalitatii activitatilor de exploatare, comercializare și transport al materialului lemnos.…

- In perioada 11-18 septembrie, polițiștii suceveni au dat 117 amenzi, in cuantum de peste 75.000 de lei, in timpul unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice. De asemenea, a fost ridicata o cantitate de 152 de metri cubi de material lemnos in vederea stabilirii provenienței. Polițiștii…

- La data de 12 septembrie 2018, politistii Postului de Poliție Salciua in timp ce actionau pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice in locul numit „Olter”, de pe raza localitatii Salciua de Sus, l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Garbova, judetul Alba, in timp ce taia, fara…

- La data de 4 septembrie 2018, in jurul orei 23.15, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier ce a avut loc pe raza localitatii Lunca Muresului, soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul…

- La data de 3 septembrie 2018, in jurul orei 17.45, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Oiejdea, l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din comuna Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma…

- Asigurarea integritatii fondului forestier reprezinta o prioritate, politistii maramureseni actionand permanent pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. Prin structurile sale specializate de ordine publica, politistii maramureseni au organizat, in primele sase luni ale acestui an, peste 100…