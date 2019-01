Stiri pe aceeasi tema

- Un german a intrat cu masina intr-o multime de oameni, marți, 1 ianuarie, in orasul Bottrop din nord-vestul tarii, ranind patru persoane. Atacul a avut loc, dupa miezul noptii de Revelion, intr-o piata aglomerata din Bottrop. Șoferul, care fugise de la locul faptei, a facut comentarii rasiste cand a…

- La data de 12 decembrie 2018, in jurul orei 18.30, un barbat de 73 de ani, din comuna Metesin timp ce conducea un autoturism in intersectia strazii Varese cu Calea Motilor din Alba Iulia, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un barbat de 29 de ani, din comuna Ighiu, intrand in…

- O masina a politiei si o ambulanta s-au ciocnit astazi in centrul Capitalei.Nimeni nu a fost ranit in accidentul produs la intersectia bulevardului Stefan cel Mare cu strada Toma Ciorba. Ambii soferi au declarat ca se deplasau cu girofarurile pornite.

- Prima zapada a adus cu ea și accidentele rutiere, pentru șoferii care nu au ținut cont de starea drumurilor și au fost implicați in evenimente nefericite. Este cazul a doi șoferi din Iași, care au avut parte, in același loc, in accidente mai neobișnuite. Ambii au derapat, au cazut de pe un pod și s-au…

- O ambulanta cu pacient a Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Vrancea a ramas blocata in zapada, luni, pe DN 2N, intre Dumitresti si Bordesti, din cauza unor probleme tehnice, potrivit reprezentantilor SAJ Vrancea. "Luni dimineata, o ambulanta a SAJ Vrancea, care transporta un pacient…

- Accidentul provocat de angajata IPJ Vaslui s-a produs pe podul de la Crasn. Aflata la volanul masinii sale si cu fetita ei de 14 ani pasager, femeia nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism care circula regulamentar. Ambele masini au intrat, in acelasi timp, pe pod si s-au ciocnit.…

- Un bebeluș s-a nascut cu cate șase degete la maini și la picioare, la Maternitatea din Botoșani, iar potrivit medicilor, acesta ar avea mai multe malformatii la nivelul fetei si la inima. Micutul a fost transferat la Iasi, unde este evaluat medical.

- O ambulanța a intrat intr-un sens giratoriu in Timiș, miercuri dimineața, iar medicul și pacientul din autospeciala au fost raniți. Accidentul s-a produs pe carosabilul umed, din cauza șoferului care a vazut prea tarziu obstacolul. Ambulanța a intrat in sensul giratoriu miercuri dimineața, in apropierea…