Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au murit carbonizati, dupa ce casa în care locuiau în comuna Ciocârlia din judetul Constanta a fost distrusa într-un incendiu, joi noapte, focul pornind, cel mai probabil, de la o soba improvizata.

- Incendiu groaznic in judetul Constanta, mai precis in comuna Ciocarlia, joi seara! Au intervenit pompierii, dar si Serviciul Judetean de Ambulanta, fiind depistate doua persoane carbonizate! O casa a fost mistuita de flacari. Potrivit replicaonline.ro, in incendiu au pierit doi barbati - de…

- Doi barbați de 34, respectiv 39 de ani, au murit carboranizați, dupa ce imobilul, din satul Ciocarlia de sus, a luat foc. Alertaț,i la fața locului, pompieri ISU Dobrogea nu i-ai mai putut salva.

- Un tragic eveniment a avut loc putin inainte de miezul noptii, la Ciocarlia de Jos, judetul Constanta.Acolo, din cauze necunoscute, o casa a luat foc, si o persoana a fost gasita carbonizata, si o alta este data disparuta banuindu se ca ar fi prinsa sub peretii imobilului, care partial s a prabusit.La…

- Fostul comandantul al Centrului Militar Zonal Constanta, colonelul Constantin Graur Vartopeanu, a incetat din viata. Acesta era pensionat din data de de 23 ianuarie 2007 de la CMY Constanta unde lucrase din 25 martie 2002.In armata avea 35 de ani de serviciu. Inmormantarea va avea loc sambata 3 martie…

- Senilatele din judetul Constanta intervin astazi la mai multe cazuri de urgente medicale. Astfel, senilata Baneasa intervine astazi in Dobromir Vale la o femeie insarcinata, aflata la a treia nastere.De asemenea, senilata Valea Dacilor intervine la Ciocarlia de Sus tot la o femeie insarcinata. Potrivit…

- Doua persoane au murit luni in Ecuador dupa ce au cazut din trenul de aterizare al unui avion care a decolat la primele ore ale diminetii de pe aeroportul Jose Joaquin de Olmedo, al orasului balnear Guayaquil (sud-vestul tarii).

- Doliu in sportul romanesc S a stins din viata, la varsta de 63 de ani, in urma unui infarct, antrenorul Mircea Petrisor, cel care a avut mari merite in dezvoltarea baschetului din judetul Vrancea la nivel juvenil.Fiul lui Mircea Petrisor este baschetbalistul Catalin Petrisor, de la Phoenix Galati, international…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. UPDATE 09:33: IGSU: Mai multe masini au derapat, au fost blocaje si restrictii temporare in trafic Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 10 localitati…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului. Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba despre o femeie…

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, scrie digi24.ro.

- TRAGIC Un batran de 88 de ani, Emil Buganu, din satul Babuta, comuna Dragomiresti, si-a pierdut viata `n cel mai crunt mod: ars de viu. Incendiu a fost anuntat azi noapte, iar la fata locului au intervenit sapte subofiteri si un ofiter de la Detasamentul Barlad, cu o autospeciala de lucru cu apasi…

- Doi barbati din Constanta sunt cercetati dupa ce au facut sapaturi intr-o zona arheologica din Cerchezu si au gasit trei vase de lut datand cu aproximatie din secolul III-IV d.H., estimate la 3.000 de euro.

- Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Barbatul conducea cu 220 de kilometri la ora. In urma impactului, barbatul din Sibiu a murit.…

- Un grav accident rutier a avut loc ieri seara, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu. O femeie care traversa prin loc nepermis si a pierdut viata si o alta a fost ranita.Potrivit IPJ Constanta, la data de 16 februarie a.c., politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat un incendiu la o cladire de pe strada Cuza Voda din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, cladirea este dezafectata.Pompierii se indreapta spre locul interventiei cu doua autospeciale de stingere de la Detasamentul Fripis. ...

- Un om al strazii a murit, iar un altul a fost ranit grav, joi dimineata, in urma izbucnirii unui incendiu puternic la mai multe vagoane dezafectate din Gara de Nord din Timisoara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O persoana a murit si alta a fost ranita intr-un inciendiu izbucnit joi dimineata la un vagon de tren dezafectat din Gara de Nord din Timisoara. Potrivit pompierilor persoana ranita este o femeie. Victima care a decedat nu a fost inca identificata.

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a dispus trimiterea unui control la spitalul privat din Constanța care in numai doua saptamani a inregistrat doua decese, o mama care a murit la scurt timp dupa ce a nascut un copil sanatos și un bebeluș care a murit la cateva ore dupa ce a fost adus pe lume.

- Situatie revoltatoare la un spital privat din Constanta. La nici doua saptamani dupa ce o mama a murit acolo imediat dupa ce a nascut, de data aceasta un bebelus abia nascut a murit sub privirile medicilor. A

- Cel putin 11 persoane au murit, joi, in urma unui incendiu ce a izbucnit intr-un centru pentru persoane fara adapost din nordul Japoniei, a relatat presa nipona, citata de The Associated Press.

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Sfarsit cumplit pentru o batrana de 84 de ani din Buzau. Aceasta a murit dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Cel mai probabil focul a izbucnit de la soba cu care batrana se incalzea. Cadavrul a fost descoperit aproape de usa, semn ca victima incercase sa iasa din casa.

- O batrana de 84 de ani a pierit duminica seara, dupa ce un incendiu puternic a mistuit locuința in care se afla. Mai multe mașini de pompieri, poliție și ambulanța au intervenit la fața locului. In jurul orei 22:00, un incendiu devastator a cuprins casa in care batrana de 84 locuia singura. Pompierii…

- Un om a murit intr-un incendiu puternic izbucnit in interiorul unei constructii abandonate de pe strada Pietrarilor din Capitala.Tragedia s-a produs in aceasta noapte, iar la fata locului a intervenit un echipaj de pompieri. Deocamdata, nu se cunoaste identitatea victimei.

- Incredibil, dar adevarat! Un incendiu a izbucnit, astazi, in imediata apropiere a fabricii Pionierul, acolo unde 65 de tineri au fost ucisi la 30 octombrie 2015 de flacarile care au cuprins clubul Colectiv.

- Doi barbati de 40 si, respectiv, 46 de ani au murit in urma unui incendiu produs intr-o incapere pentru paznici de pe teritoriul unei intreprinderi agricole din localitatea Napadeni, raionul Ungheni.

- O femeie in varsta de 44 de ani, medic de familie in comuna Siminicea, a sfarșit in condiții tragice, dupa un incendiu care a izbucnit in camera in care aceasta dormea. Mirela Andricioaie a fost gasita in stare de inconștiența, ieri dimineața, in camera in care materialele textile ardeau ...

- Doi barbati de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul noptii de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul National 7 – Valea Oltului, dupa ce masina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doi barbati au murit in urma unui accident cumplit produs in raionul Stefan Voda. Tragedia a avut loc in acesta dimineata in jurul orei 05:00.Potrivit Politiei, soferul a pierdut controlul volanului si s-a tamponat cu un alt automobil.

- Un barbat de 43 de ani și-a pierdut viața, astazi, dupa ce peste el a cazut un container de doua tone, la Ferma 6 Martie, aflata la iesire din Constanta spre Valu lui Traian, noteaza Mediafax. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii ...

- 12 oameni, printre care si un copil, au murit, iar alti patru oameni au fost raniti, intr-un incendiu care a izbucnit intr-o cladire din New York. Interventia pompierilor a fost dificila din cauza temperaturii extrem de scazute.

- Iubire chiar dincolo de moarte. Cei doi tineri din Bihor care au murit inainte de Craciun intr-un incendiu devastator au fost inmormantati impreuna, sicriile lor fiind puse in aceeasi groapa.

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de distrugere, politistii din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au identificat doi barbati, cu varste de 30, respectiv 44 de ani, banuiti de comiterea faptei.Astfel, la data de 25 decembrie, in jurul orei 03.30, cei doi barbati ar fi distrus un…

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza bbc.com.

- Tragedie in prag de Sarbatori. Doi tineri care urmau sa se casatoreasca au murit carbonizati in urma unui incendiu violent care le-a cuprins casa. Drama in doua familii din satul bihorean Draganesti. Doi tineri care urmau sa se casatoreasca, o fata de 25 de ani si logodnicul ei in varsta de 23 de…

- Drama in familiile a doi tineri bihoreni. Madalina si Marius au murit asfixiati si carbonizati in noaptea de joi spre vineri. Cei doi erau logodnici si urmau sa se casaoreasca in primavara lui 2018.

- Cel putin 16 oameni au murit si alti zece au fost raniti in urma unui incendiu ce a cuprins un centru comercial din orasul sud-coreean Jecheon, a anuntat, joi, brigada de Pompieri din Coreea de Sud, relateaza agentia Yonhap.

- O femeie de 66 de ani din Constanta a murit intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, informeaza ziuaconstanta.ro. O alta femeie, fiica acesteia, a fost transportata de urgenta la spital, informeaza aceeasi sursa.

- Un tânar de doar 30 de ani a murit lovit de un tren marfar. Apropiații sai spun ca acesta avea dosar penal dupa ce s-a urcat baut la volan și a intrat în plin într-un TIR și ca acesta ar fi, cel mai probabil, motivul pentru care a vrut sa își puna capat zilelor. RECOMANDARE: CONSTANȚA.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina joi seara, la un incendiu izbucnit la un bloc de pe strada Nalbei din municipiul Constanta, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale, cinci ambulante dintre care trei de la…

- Cinci persoane s-au intoxicat cu fum, în urma unui incendiu izbucnit, joi seara, într-un bloc din municipiul Constanta, acestea primind îngrijiri de la cadrele medicale prezente la fata locului.

- Potrivit Politiei Covasna, accidentul de pe DN13 E, din zona localitatii Campu Frumos, s-ar fi produs din cauza vitezei. "Accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor patru persoane printre care si un minor. Din cercetarile efectuate pana in acest moment s-a stabilit ca…

- Un nou eveniment rutier s a inregistrat, astazi, in judetul Constanta, intre localitatile Ciocarlia de Sud si Ciocarlia de Jos.In aceeasi zona, la putine minute dupa miezul noptii, un autoturism a intrat intr un copac, iar in urma accidentului au rezultat doua victime, una decedata si una ranita.Acum…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, in judetul Ialomita, intr-un autocar cu pasageri care circula pe ruta Buzau - Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit, insa circulatia rutiera este oprita pe DN2.Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN2, intre localitatile Ciocarlia…