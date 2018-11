Stiri pe aceeasi tema

- Doi lideri khmeri rosii de cel mai inalt rang au fost condamnati la inchisoare pe viata, dupa ce au fost gasiti vinovati de genocid - un verdict istoric pronuntat vineri de catre un tribunal patronat de ONU, Camerele Extraordinare din cadrul Tribunalelor Cambodgiene (CETC), la patru decenii de la caderea…

- Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene si-au anuntat marti decizia de a prelungi cu un an, pana in noiembrie 2019, a sanctiunilor impuse de Venezuelei pentru a-l constrange pe presedintele Nicolas Maduro sa respecte statul de drept si democratia, relateaza AFP. UE a impus la 14 noiembrie 2017…

- Fostul tortionar din randul khmerilor rosii Kaing Guek Eav, condamnat la detentie pe viata pentru ca a condus principala inchisoare a regimului, a fost spitalizat intr-o "stare destul de grava", a declarat miercuri pentru AFP directorul centrului unde este inchis. Kaing Guek Eav, alias…

- Patru extremisti de dreapta germani sunt judecati incepand de miercuri in orasul Bamberg (sud-est) pentru un presupus complot privind comiterea de acte violente impotriva imigrantilor si a unor membri ai gruparilor de stanga, relateaza agentia DPA preluata de Agerpres. Potrivit procurorilor,…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind unele masuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 1989. Astfel, la data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Sorin…

- O serie de imagini de la protestul Diasporei din 10 august, la care sute de oameni au fost atacați cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa de catre jandarmi, ruleaza zilnic pe aeroportul din Geneva, Elveția, anunța comunitatea &"Rezist&" din Zurich, pe Facebook.