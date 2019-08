Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite in aceasta dimineața pe Drumul Național 7, in statiunea Calimanesti, in urma coliziunii frontale dintre un autoturism si au autotren, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Circulatia rutiera pe Valea Oltului, in zona evenimentului…

- Potrivit polititilor din Valcea, vineri dimineata, un TIR plin cu 20 de tone de ciocolata a cazut in raul Olt, la o diferenta de vinel de sase metri fata de sosea. TIR-ul circula pe centura ocolitoare a orasului Calimanesti. "Conducatorul autocamionului, un barbat in varsta de 30 de ani, cetatean bulgar,…

- Potrivit sursei citate, agentii de la circulatie i-au descoperit pe cei doi gorjeni, unul dintre ei si fara permis de conducere, in trafic, la Alunu, dupa ce au primit informatii ca acestia ar transporta ilegal produse petroliere si au organizat mai multe filtre pe drumurile din judet pentru prinderea…

- Bunurile reclamate ca fiind sustrase au fost recuperate si restituite pagubitilor. In urma unui complex de masuri informativ-operative desfasurate de politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului, in colaborare cu cei de investigatii criminale, criminalisti si de la Postul de Politie Teaca, au…

- Circulația s-a desfașurat ingreunat, joi dimineața, pe DN 7 – Valea Oltului, din cauza apei care a ajuns pe carosabil, in urma ploilor din ultimele zile, porivit Mediafax.Potrivit ISU Valcea, circulația s-a desfașurat cu dificultate din cauza apei de pe carosabil, joi dimineața, in zona localitații…

- Polițiștii valceni au identificat doi tineri, de 29 și 19 ani, banuiți de lovire și alte violențe, precum și de tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost reținuți, pe baza de ordonanța, pentru 24 de ore. Polițiștii din cadrul ...

- Polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu din Arad au depistat doi barbați banuiți de proxenetism, suspecții fiind reținuți pentru 24 de ore. „In urma investigațiilor efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, polițiștii au identificat și depistat un aradean…