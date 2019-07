Doi bărbați au fost găsiți morți în județul Dâmbovița. Ambele decese sunt învăluite în mister Doua descoperiri macabre au fost facute ieri pe raza a doua comune din județul Dambovița. Un barbat de 89 de ani, din comuna Bucșani, a fost gasit decedat in casa sa. Acesta a fost gasit cu un cablu in mana. Se pare ca barbatul s-ar fi electrocutat, a notat dbonline.ro. Un alt barbat, din comuna Miulești, in barsta de 68 de ani, a fost gasit fara suflare in gradina propriei case. Politistii au efectuat cercetari la fata locului ambelor drame pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat. Singura școala de subofiteri pompieri din Romania va primi și fete! Absolventele de liceu care vor sa devina… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

