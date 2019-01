Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din judetul Hunedoara si-au pierdut viata astazi, inecați in paraie cu apa putin adanca. Primul caz s-a petrecut la Brad, un barbat de 55 de ani fiind scos din paraul Luncoiu de pompierii Statiei Brad. Al doilea eveniment, aproape identic, a fost semnalat in localitatea…

- Politia Orasului Calan a fost sesizata de catre o femeie in varsta de 76 de ani, din localitate, despre faptul ca a fost victima a unei infractiuni de inselaciune. Femeia le-a declarat politistilor faptul ca, in jurul orei 10:00, la locuinta sa s-au prezentat doi barbati care au pretins ca sunt…

- La data de 15 ianuarie a.c., în jurul orei 18.15, politistii Compartimentului Rutier Gherla au depistat pe D.J. 109B, pe raza localitatii Fundatura, judetul Cluj, un barbat de 56 de ani, din comuna Iclod, judetul Cluj, care conducea un tractor, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice,…

- Doi barbati din judetul Mures, care sunt banuiti de furturi din locuinte pe raza orașului Zlatna, au fost reținuți de polițiști. Asupra lor au fost gasite mai multe unelte care ar fi fost folosite la spargeri. O a treia persoana este cautata de politisti. Joi, 21 decembrie 2018, politistii din Zlatna…

- Miercuri dimineata, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 32 de perchezitii domiciliare, pe raza a 13 judete, pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic de droguri si de produse susceptibile…

- Vineri, 2 noiembrie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un tanar de 22 de ani, din Calan, judetul Hunedoara, ca persoana banuita de savarsirea a 4 infracțiuni de furt din autoturisme parcate pe raza municipiului Sebes. In sarcina acestuia…

- Politistii de frontiera de la Nadlac au verificat un microbuz inmatriculat in Cehia, condus de un barbat de 37 de ani, cetatean sarb, descoperind ca in compartimentul de marfa erau inghesuiti numerosi migranti, intre care cinci minori. Au fost gasiti 27 de oameni, care au fost dusi la sediul…

- Patru barbati, suspectati de comiterea unor infractiuni de furt din locuinte, au fost retinuti de politisti, in urma unor actiuni simultane, ce au avut loc ieri, in judetele Hunedoara si Timis. Politistii continua cercetarile, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale a acestora. …