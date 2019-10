Doi băieți de 13 și 16 ani, sechestrați și legați de un individ Autoritatile scot la iveala un alt caz infiorator. Un barbat de 52 de ani ar fi sechestrat doi baieti de 13 si 16 ani, pe care i-ar fi abuzat sexual. Ii tinea incuiati si chiar legati, ca sa nu fuga. Ororile descoperite intamplator risca sa dezgroape si alte astfel de nenorociri, mai ales ca vecinii si rudele confirma ca obisnuia sa aduca acasa baieti. Politistii au ajuns la casa suspectului dupa ce au pornit in cautarea unui copil in varsta de 13 ani disparut dintr-un centru de plasament din Bucuresti. Nu era in curtea plina de gunoaie, insa au facut o alta descoperire socanta. Intr-un sopron,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

