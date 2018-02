Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele inregistrate miercuri seara, in prima manșa a optimilor de finala din Liga Campionilor. Iata rezultatele inregistrate in cele doua meciuri: FC SEVILLA - MANCHESTER UNITED 0-0 SAHTIOR DONETK - AS ROMA 2-1 (Ferreyra '52, Fred '71 / Under '40) In derbiul serii, FC Sevilla si Manchester United…

- Un studiu realizat de neurologii de la University of California pe o perioada de 15 ani pe 1700 de persoane peste 90 de ani arata ca persoanele care au consumat in jur de doua pahare de bere sau vin pe zi au avut cu 18 % mai mici șanse de a muri prematur, scrie Chicago Tribune.

- Pavel Ster, un roman in varsta de 51 de ani, stabilit in California, Statele Unite, de la varsta de patru ani, este sosia lui Bono, celebrul solist al trupei U2 si a urcat pe scena in prima editie a noului sezon „Romanii au talent“.

- In urma cu 13 ani, „roș-albaștrii” scoteau super-campioana Europei din Cupa Uefa. Manșa tur, de pe 16 februarie, revenise spaniolilor, cu 2-0. In returul de pe Ghencea, o „dubla” a bacauanului Andrei Cristea a dus meciul la penalty-uri, acolo unde oamenii lui Zenga s-au impus cu 4-3. Pe langa Cristea,…

- Totodata, pe langa mesajele scrise la vedere cum ar fi „Don’t panic“ si „Made on Earth by humans“, pe platforma superioara de sustinere a masinii exista o placa pe care sunt trecute numele celor 6.000 angajati SpaceX. Aici se afla și un nume cu origini romanești, scrie Adevarul.ro. Este vorba…

- Miliardarul american Elon Musk la 46 de ani este al 41-lea cel mai bogat om din lume cu o avere estimata la 21 mld. dolari, conform topului miliardarilor al Bloomberg. Este co-fondator si directorul executiv al Tesla Inc., Boring Co. si SpaceX, compania ce a lansat cea mai puternica racheta in spatiu…

- Valencia și Barcelona se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:30, in a doua manșa a semifinalelor Cupei Regelui Spaniei. In tur catalanii s-au impus la limita, 1-0. Partida e in direct pe TV Digi Sport și livetext, VIDEO+FOTO pe GSP.ro. VEZI LIVETEXT PARTIDA Dupa un inceput fantastic de sezon, Valencia…

- Indicii bursieri de pe Wall Street se joaca cu nervii investitorilor. Dupa ce bursa a deschis în scadere, pentru a treia zi consecutiv, cele mai importante cotații bursiere revin pe plus.

- Jocheul brazilian Jorge Ricardo a castigat cursa cu numarul 12.844 din cariera sa, luni pe hipodromul din Rio de Janeiro, egaland astfel recordul mondial detinut pana in prezent de eternul sau rival canadian, informeaza AFP. In varsta de 56 ani, Jorge Ricardo a trecut linia de sosire cu pumnul ridicat,…

- CFR reia lupta pentru titlu fara Deac. Echipa probabila pentru meciul cu Chiajna Cel mai important jucator al feroviarilor va lipsi luni, in primul meci oficial din 2018 al echipei. CFR va întâlni luni seara (20.45) Concordia Chiajna, în ultimul meci al etapei a 23-a. Dupa ce…

- Filmul horror "Winchester" este singura premiera lansata la nivel national in cinematografele din SUA si Canada in acest sfarsit de saptamana, situatie de care pot profita productiile care deja ruleaza si care isi pot consolida incasarile si pozitiile dominante in boxoffice din aceasta…

- Un sofer a fost amendat cu suma de 700 de euro, pentru ca a facut un ”turnulet” din paleti de lemn, pe care i-a pus pe plafonul masinii ca sa-i transporte! Soferul spaniol a fost oprit de politie in apropierea localitatii Valencia.

- Real Madrid a obținut o noua victorie in La Liga, una importanta pentru trupa lui Zidane, care revine in lupta pentru locul 2. "Galacticii" s-au impus pe terenul Valenciei, scor 4-1. Aceasta a fost a doua infrangere a "liliecilor" pe teren propriu, dupa cea cu Villarreal, scor 0-1. VEZI AICI VIDEO Cristiano…

- California ar putea declara cafeaua produs cancerigen, justiția fiind chemata sa decida daca aceasta bautura conține substanțe toxice care pun in pericol sanatatea consumatorilor. Un grup din California a dat in judecata mai multe companii producatoare de cafea, printre care Starbucks și Keurig, acuzindu-le…

- Chiar daca Apple da asigurari ca patch-urile de securitate create pentru a bloca efectele vulnerabilitatilor Meltdown si Spectre au doar un impact minim asupra performantelor resimtite de utilizatori, masurile luate pana acum nu feresc compania de procese, solicitand plata unor despagubiri mai mult…

- Un barbat in varsta de 26 de ani, de naționalitate romana de 26 ani a fost arestat in apropierea orașului Sagunto, provincia Valencia, dupa ce, la un control de rutina, polițiștii au gasit in mașina sa 15 kilograme de marijuana.

- Noi detalii ies la iveala despre calvarul trait de 13 frati si surori in casa parintilor lor din California. Mancau o singura data pe zi si faceau dus doar de doua ori pe an. Parintii au fost inculpati pentru tortura si si-ar putea petrece restul vietii in spatele gratiilor. Totusi, la prima infatisare…

- Valencia si FC Sevilla au obtinut victorii, miercuri, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupeo Spaniei. Valencia a invins Deportivo Alaves, pe teren propriu, scor 2-1. Au marcat Guedes ’73 si Moreno ’83 pentru invingatori, respectiv Sobrino ’66 pentru Alaves. In minutul 78, de la oaspeti…

- Americanii David si Louise Turpin au fost inculpati pentru tortura si punerea in pericol a celor 13 copii ai lor. Cei doi au fost descoperiti, dupa ce o fiica al lor, de 17 ani, a reusit sa sune duminica la 911, iar apoi politistii au descoperit "casa terorii" din Perris, California.Anchetatorii…

- Treisprezece copii, tinuti captivi de parintii lor au fost eliberati de politie in California. Un barbat și o femeie au fost arestați. Victimele au intre 2 si 29 de ani, a comunicat Departamentul de Politie al Comitatului Riverside, precizand ca au fost spitalizate. Un barbat si o femeie au fost arestati…

- Cel putin 20 de persoane au decedat, iar patru sunt in continuare date disparute, in urma alunecarilor de teren de saptamana trecuta care au distrus zeci de case si au blocat o autostrada majora in sudul statului american California, au anuntat duminica autoritatile informeaza agentia de stiri The Associated…

- Cum a fost rezfuzat ultimul transfer al Barcelonei de o echipa din Romania. Columbianul Yerry Mina, a ajuns pe Camp Nou la patru ani dupa ce a fost respins de o echipa din Liga 1. Fostul patron al lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a dezvaluit la Radio Sport 1 ca fundașul columbian in varsta de 23 de…

- Cel putin 13 persoane au murit si mai multe case au fost distruse in comitatul Santa Barbara din statul american California, marti, in urma unei ploi puternice care a provocat o alunecare de teren de pe muntii Santa Ynez, care au ramas fara vegetatie dupa incendii de padure recente.

- Real Burgos a impresionat in prima liga a Spaniei in anii '90, cand a reusuit sa rapuna echipe care pe hartie pareau net superioare, cum ar fi Real Madrid, Athletic Bilbao sau Sevilla. Burgos a promovat in Primera la finalul sezonului 1989-1990. In primul sezon de la promovare, cu Balint in echipa,…

- Steuer a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse citate de presa americana. Nu se cunosc detalii despre cauza mortii tanarului actor. Jon Paul Steuer s-a nascut in California in martie 1984 și și-a inceput cariera in actorie la varsta de trei ani, cand a jucat in piesa de teatru The…

- Garbine Muguruza a abandonat saptamana asta in optimile turneului de la Brisbane, din cauza crampelor musculare. "Conditiile de la Brisbane sunt foarte diferite de cele din California. Insa cred ca a fost vorba doar de dificultatea partidei, cu schimburi foarte intense, multa caldura, umiditate.…

- CFR Cluj va disputa cinci meciuri amicale in cantonamentul de iarna, pe care ardelenii il vor desfașura in Spania, la Valencia. Reunirea lotului antrenat de Dan Petrescu va avea loc pe data de 8 ianuarie, iar stagiul de pregatire va avea loc in perioada 12-29 ianuarie, la Valencia. Primul meci de pregatire…

- Canada si nordul Statelor Unite sunt afectate de un val de aer polar extrem de rece, care a dus temperaturile la sub -30 de grade Celsius. In unele zone este mai frig si decat in Antarctica sau Marte. Este drept ca in Antarctica este vara acum, iar acolo temperatura indica chiar -17 grade…

- Kenneth Libbrecht, fizician la Institutul Tehnologic din California, vrea sa obtina in laborator cel mai mare fulg de nea si sa-i impinga simetria cat mai aproape de perfectiune. Prin controlul atent al conditiilor de formare a fulgilor de zapada, el a reusit sa obtina fulgi cu diametrul de 1,2 centimetri…

- Racheta Falcon 9 a fost lansata vineri dupa-amiaza de pe baza Vandenberg din California, cu scopul de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului pentru compania Iridium Satellite Communications. Spectacolul luminos creat pe cer de lansarea rachetei i-a bulversat pe unii locuitori care au…

- Biroul Federal de Investigatie (FBI) l-a inculpat pe Everitt Aaron Jameson, 26 de ani, pentru tentativa de furnizare de sprijin material unei organizatii teroriste straine, iar in cazul in care este gasit vinovat risca pana la 20 de ani de inchisoare.Potrivit autoritatilor, Jameson si-a…

- Di Stefano. Ronaldo. Figo. Laudrup. Hagi. Toți au jucat pentru ambele mari echipe ale Spaniei. Iniesta. Xavi. Puyol. Guardiola. Popescu. Toți au fost capitani ai Barcelonei dupa 1990. Cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat Romania au avut roluri importante in El Clasico, dupa cum se observa in infograficul…

- Rapperul Jay-Z a implinit dorința unei tinere, care a vrut sa il cunoasca. Mesajul pe care aceasta l-a afișat in timpul unui concert l-a facut sa se opreasca din cantat și o cheme pe scena, noteaza Daily Mail. „ Am invins cancerul de doua ori, ca sa te vad! Te iubesc! Selfie sau o imbrațișare”, a scris…

- Ford și-a anunțat furnizorii ca nu va mai produce Mondeo la uzina din Valencia, insa a negat speculațiile potrivit carora clienții europeni vor fi nevoiți sa cumpere modelul importat din China.

- Un asteroid de dimensiuni mari ''botezat'' 3200 Phaethon va trece foarte aproape de Pamânt la 16 decembrie, informeaza NBC News si RTL, obiectul celest fiind considerat ''potential periculos''. Aceasta este prima oara când Phaethon va fi atât de aproape de Pamânt…

- Facebook a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are un birou care poate asigura vanzarile catre agentiile de publicitate locale. Facebook si-a mutat operatiunile internationale in Irlanda, in 2010. Mai multe voci din Statele Unite si Europa au criticat Facebook din…

- Incendiile de vegetatie fac prapad in California: un singur focar a mistuit peste 800 de case si aproape 100 de mii de hectare de padure, adica o suprafata mai mare decat a oraselor New York si Boston la un loc. Nici animalele nu au scapat de foc.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA - statul California ca existența unor incendii extinse a afectat localitațile din zona imediat adiacenta in nordul orașului Los Angeles.

- Pentru cine nu a intrat pe internet in ultimele zile, incendiile din California ar putea reprezenta o noutate. Acestea au fost printre cele mai serioase din ultimii ani si au cuprins zone vaste din statul de pe Coasta de Vest a SUA.

- "Aceasta actiune din partea Indiei a incalcat suveranitatea teritoriala a Chinei. Ne exprimam nemultumirea si opozitia puternica. Fortele de aparare a frontierei Chinei au avut o atitudine profesionista si responsabila in efectuarea unei inspectii a dispozitivului. Ne vom indeplini misiunea de a…

- Ziarele din SUA vorbesc in ultima perioada despre relația pe care Tom Cruise o are cu fiica lui, Suri. Aparent, actorul nu a mai vorbit cu propriul sau copil de ani de zile și totul din cauza Scientologiei, religia pe care a adoptat-o in 1990. In iulie 2012, Katie Holmes, fosta soție a lui Tom Cruise,…

- Facebook a lansat o aplicatie de mesagerie pentru copii. Este pentru prima data cand gigantul Facebook creeaza un produs pentru copii, pentru a atrage utilizatori si din acel segment de varsta, unde principalul competitor este Snapchat. Messenger Kids este o aplicație „de mesagerie video…

- Betis Sevilla, cu fundasul Alin Tosca ramas pe banca de rezerve, a fost invinsa, duminica, in deplasare, scor 1-0 (1-0), de formatia Las Palmas, in etapa a XIV-a a campionatului spaniol de fotbal.Golul a fost marcat de Jonathan Calleri, in minutul 19. La oaspeti, fundasul Jordi Amat a fost…

- Romanian athlete Dumitru Captari won the bronze medal in the snatch event, the 77 kg category, in the World Weightlifting Championships in Anaheim, California. Captari won the bronze lifting 156 kg, outrun by Egypt's Mohamed Ihab Youssef Ahmed Mahmoud, gold medallist, having lifted 165 kg,…

- Cercetatorii americani de a Universitatea din California au studiat influenta unei gustari nocturne asupra starii de santate a organismului. Ei au ajuns la concluzia ca mancatul in timpul noptii genereaza mai degraba probleme cu memoria, decat cu luarea in greutate. In opinia oamenilor de stiinta, perturbarea…

- Social media nu ii ajuta pe oameni doar sa iși faca noi prieteni sau sa pastreze legatura cu cei indepartați, ci și sa piarda kilograme, conform unui nou studiu. Social media poate deveni un instrument util celor care vor sa se descotoroseasca de kilogramele in plus. Conform unui nou studiu, cei care…

- Juan Antonio Pizzi este al treilea antrenor al naționalei saudite, calificata la Cupa Mondiala din Rusia, in ultimele trei luni. Edgardo Bauza a fost demis, la 20 noiembrie, de la conducerea naționalei Arabiei Saudite, funcție pe care o ocupa de doar doua luni. Bauza a devenit selecționer…

- Jucatoarea romana Irina Maria Bara a caștigat turneul ITF de la Valencia (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe sarboaica Olga Danilovic cu scorul de 5-7, 6-4, 6-0. Bara (22 ani, 212 WTA), a doua favorita, s-a impus dupa doua ore și 22 de minute…